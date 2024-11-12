На III Всероссийском форуме техпреда обсудили поддержку студенческих стартапов в РФ

Генеральный директор группы компаний InSmart Алексей Усков рассказал о запуске лаборатории в одном из высших учебных заведений Челябинска. В этом вузе студенты получают возможность не только работать с профильным оборудованием, но и решать актуальные бизнес-задачи, что позволяет им накапливать ценнейший практический опыт.