На III Всероссийском форуме техпреда обсудили поддержку студенческих стартапов в РФ

Posted 12 ноября, 18:13
Published 12 ноября, 18:13
Modified 12 ноября, 18:13
Updated 12 ноября, 18:13
В обсуждениях участвовали представители университетских стартап-студий, высших учебных заведений, венчурных фондов, промышленных компаний и бизнеса.
Медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером мероприятия.
Одной из ключевых инициатив форума стал федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», который направлен на поддержку студенческих стартапов и создание инновационного климата в вузах, пишет 56orb.ru.
В рамках форума был проведен День инноватора — финальное мероприятие четвертого потока международной акселерационной программы «Академия инноваторов», реализуемой Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. Среди участников — основатели технологических стартапов, бизнес-ангелы, а также представители государственных учреждений, крупных корпораций и инвестиционных фондов.
Во время панельной дискуссии, организованной участниками федерального проекта из Самарской области, эксперты обсудили вопросы развития экосистемы технологического предпринимательства в высших учебных заведениях. Представители Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Оренбургского государственного университета и Поволжского государственного университета сервиса поделились своим опытом в этой сфере.
Кроме этого, в ходе экспертной сессии, проведенной участниками проекта из Татарстана, были затронуты проблемы, с которыми сталкиваются университеты при вовлечении студентов в предпринимательство и запуске стартапов.
Ректор Самарского университета Владимир Богатырев подчеркнул, что одним из эффективных способов развития университетского технологического предпринимательства на региональном уровне является создание консорциумов между вузами. Это способствует формированию синергии и позволяет более эффективно использовать ресурсы различных учебных заведений для решения общих задач.
Генеральный директор группы компаний InSmart Алексей Усков рассказал о запуске лаборатории в одном из высших учебных заведений Челябинска. В этом вузе студенты получают возможность не только работать с профильным оборудованием, но и решать актуальные бизнес-задачи, что позволяет им накапливать ценнейший практический опыт.
Исполнительный директор технопарка «Нобель» Александр Кондратьев поделился опытом применения инструмента Открытого университета Сколково — «Лаборатории по генерации идей». В рамках этого акселератора студенты обучаются методам правильной оценки проектов, а также развивают навыки выявления уникальности.
Форум стал ключевым этапом в становлении студенческого технического предпринимательства, открыв участникам возможность разработать совместные подходы и определить пути для более глубокого сотрудничества между университетами, бизнес-сообществом и государственными учреждениями в процессе создания технологического потенциала России.