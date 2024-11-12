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Posted 12 ноября, 18:13

Published 12 ноября, 18:13

Modified 12 ноября, 18:13

Updated 12 ноября, 18:13

На III Всероссийском форуме техпреда обсудили поддержку студенческих стартапов в РФ

На III Всероссийском форуме техпреда обсудили поддержку студенческих стартапов в РФ

12 ноября 2024, 18:13
Фото: пресс-служба ПУТП.
На форуме «ТехПред-2024» обсудили будущее студенческого технологического предпринимательства в России, акцентируя внимание на его вкладе в экономику страны и значении для обеспечения технологической независимости.

В обсуждениях участвовали представители университетских стартап-студий, высших учебных заведений, венчурных фондов, промышленных компаний и бизнеса.

Медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером мероприятия.

Одной из ключевых инициатив форума стал федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», который направлен на поддержку студенческих стартапов и создание инновационного климата в вузах, пишет 56orb.ru.

В рамках форума был проведен День инноватора — финальное мероприятие четвертого потока международной акселерационной программы «Академия инноваторов», реализуемой Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. Среди участников — основатели технологических стартапов, бизнес-ангелы, а также представители государственных учреждений, крупных корпораций и инвестиционных фондов.

Во время панельной дискуссии, организованной участниками федерального проекта из Самарской области, эксперты обсудили вопросы развития экосистемы технологического предпринимательства в высших учебных заведениях. Представители Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Оренбургского государственного университета и Поволжского государственного университета сервиса поделились своим опытом в этой сфере.

Кроме этого, в ходе экспертной сессии, проведенной участниками проекта из Татарстана, были затронуты проблемы, с которыми сталкиваются университеты при вовлечении студентов в предпринимательство и запуске стартапов.

Ректор Самарского университета Владимир Богатырев подчеркнул, что одним из эффективных способов развития университетского технологического предпринимательства на региональном уровне является создание консорциумов между вузами. Это способствует формированию синергии и позволяет более эффективно использовать ресурсы различных учебных заведений для решения общих задач.

Генеральный директор группы компаний InSmart Алексей Усков рассказал о запуске лаборатории в одном из высших учебных заведений Челябинска. В этом вузе студенты получают возможность не только работать с профильным оборудованием, но и решать актуальные бизнес-задачи, что позволяет им накапливать ценнейший практический опыт.

Исполнительный директор технопарка «Нобель» Александр Кондратьев поделился опытом применения инструмента Открытого университета Сколково — «Лаборатории по генерации идей». В рамках этого акселератора студенты обучаются методам правильной оценки проектов, а также развивают навыки выявления уникальности.

Форум стал ключевым этапом в становлении студенческого технического предпринимательства, открыв участникам возможность разработать совместные подходы и определить пути для более глубокого сотрудничества между университетами, бизнес-сообществом и государственными учреждениями в процессе создания технологического потенциала России.

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