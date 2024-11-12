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Posted 12 ноября, 08:41

Published 12 ноября, 08:41

Modified 12 ноября, 08:43

Updated 12 ноября, 08:43

Мэрия Омска планирует обжаловать решение суда о запрете стройки ЖК «Мирапорт»

Мэрия Омска планирует обжаловать решение суда о запрете стройки ЖК «Мирапорт»

12 ноября 2024, 08:41
Фото: Прокуратура Омской области.
Комплекс возводила компания «СЗ „Причал 55“», но в процессе выяснилось, что землю на берегу Иртыша незаконно отдали в частные руки.

Мэрия Омска планирует обжаловать решение Советского районного суда об остановке стройки жилого комплекса «Мирапорт». Свой ответ администрация опубликовала на странице губернатора Виталия Хоценко Вконтакте после очередного обращения местных жителей к главе региона.

«Почему мэрия позволяет меценатам строить там, где они хотят, не думая о безопасности жильцов, которые живут рядом со стройкой? По какому праву они строят на причале „Мирапорт“? Пригородные призывают вас к помощи. Посмотрите к чему привело решение Фроловой, и как я живу с двумя маленькими детьми», — сообщила местная жительница Анастасия.

Разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша выдали в конце 2023 года. Подпись под документами поставила и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова. Как выяснилось позднее, здание стали возводить на территории, которая не предназначена для жилой застройки, а участок перешел в частные руки незаконно. В результате этого в стенах ближайших многоэтажек появились трещины и возникли проблемы с целостностью трубопроводов.

В итоге по решению суда стройку остановили, но администрация сообщила, что не согласна с вердиктом.

«Решение суда о якобы незаконном разрешении на строительство не вступило в законную силу и будет обжаловано», — прокомментировала мэрия на странице губернатора.

Жилой комплекс возводила компания «СЗ „Причал 55“». Согласно данным Rusprofile, директором организации является Махмуд Махмудов. Учредителями фирмы значатся Анастасия Канушина (50%), Закир Махмудов (40%) и Элина Шихмирзаева (10%).

Теперь не частный. Застройщику омского «Мирапорта» пришлось вернуть участок на берегу
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#Евгений Игишев#Общество#Суд#Строительство#Москва#Жильцы#Градостроительство#Законодательство#Архитектура#Экспертиза#Мирапорт
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