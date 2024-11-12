Мэрия Омска планирует обжаловать решение суда о запрете стройки ЖК «Мирапорт»

Разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша выдали в конце 2023 года. Подпись под документами поставила и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова. Как выяснилось позднее, здание стали возводить на территории, которая не предназначена для жилой застройки, а участок перешел в частные руки незаконно. В результате этого в стенах ближайших многоэтажек появились трещины и возникли проблемы с целостностью трубопроводов.