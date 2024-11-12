Мэрия Омска планирует обжаловать решение суда о запрете стройки ЖК «Мирапорт»

Posted 12 ноября, 08:41
Published 12 ноября, 08:41
Modified 12 ноября, 08:43
Updated 12 ноября, 08:43
Мэрия Омска планирует обжаловать решение Советского районного суда об остановке стройки жилого комплекса «Мирапорт». Свой ответ администрация опубликовала на странице губернатора Виталия Хоценко Вконтакте после очередного обращения местных жителей к главе региона.
«Почему мэрия позволяет меценатам строить там, где они хотят, не думая о безопасности жильцов, которые живут рядом со стройкой? По какому праву они строят на причале „Мирапорт“? Пригородные призывают вас к помощи. Посмотрите к чему привело решение Фроловой, и как я живу с двумя маленькими детьми», — сообщила местная жительница Анастасия.
Разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» на берегу Иртыша выдали в конце 2023 года. Подпись под документами поставила и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова. Как выяснилось позднее, здание стали возводить на территории, которая не предназначена для жилой застройки, а участок перешел в частные руки незаконно. В результате этого в стенах ближайших многоэтажек появились трещины и возникли проблемы с целостностью трубопроводов.
В итоге по решению суда стройку остановили, но администрация сообщила, что не согласна с вердиктом.
«Решение суда о якобы незаконном разрешении на строительство не вступило в законную силу и будет обжаловано», — прокомментировала мэрия на странице губернатора.
Жилой комплекс возводила компания «СЗ „Причал 55“». Согласно данным Rusprofile, директором организации является Махмуд Махмудов. Учредителями фирмы значатся Анастасия Канушина (50%), Закир Махмудов (40%) и Элина Шихмирзаева (10%).