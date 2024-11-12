Кричала от боли. 98-летнюю омичку с «мраморной» ногой избавили от дикой боли

Posted 12 ноября, 10:45
Published 12 ноября, 10:45
Modified 12 ноября, 10:47
Updated 12 ноября, 10:47
К омским медикам с ужасной болью поступила 98-летняя женщина. В региональном минздраве сообщили, что она буквально кричала от боли, а ее давление подскочило до 200.
Оказалось, что пенсионерка, страдающая нарушениями сердечного ритма, перестала принимать назначенные таблетки. В итоге в один момент у женщины заболела левая нога, она похолодела и стала «мраморной». Боль была настолько невыносимой, что омичка постоянно кричала. Скорая доставила ее в хирургическое отделение КМСЧ №9.
«На фоне сердечной патологии, нарушения ритма, у пациентки случилась тромбоэмболия. Говоря простыми словами, вследствие наличия тромба в просвете кровеносного сосуда нарушено кровоснабжение нижней конечности», — отметил заместитель главврача КМСЧ №9 Валерий Кузьменко.
Бригада провела пенсионерке экстренную операцию, которую выполняли совместно с сосудистым хирургом Максимом Герасименко из Областной клинической больницы. Она длилась всего 23 минуты, за это время смогли извлечь тромбы зондом.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что в Омске пожилая женщина упала в Иртыш. Ей на помощь пришли случайные прохожие и сотрудники МЧС. Нахождение в холодной воде не прошло даром, поэтому омичку доставили в тяжелом состоянии в больницу.