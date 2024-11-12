Кричала от боли. 98-летнюю омичку с «мраморной» ногой избавили от дикой боли

Оказалось, что пенсионерка, страдающая нарушениями сердечного ритма, перестала принимать назначенные таблетки. В итоге в один момент у женщины заболела левая нога, она похолодела и стала «мраморной». Боль была настолько невыносимой, что омичка постоянно кричала. Скорая доставила ее в хирургическое отделение КМСЧ №9.