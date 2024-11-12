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Posted 12 ноября, 10:45

Published 12 ноября, 10:45

Modified 12 ноября, 10:47

Updated 12 ноября, 10:47

Врачи избавили от дикой боли 98-летнюю омичку с «мраморной» ногой и тромбозом

Кричала от боли. 98-летнюю омичку с «мраморной» ногой избавили от дикой боли

12 ноября 2024, 10:45
Фото: 1MI.

Врачи избавили от дикой боли 98-летнюю омичку с «мраморной» ногой и тромбозом

У пенсионерки было давление под 200, когда она поступила в больницу. Вся операция при этом продлилась только 23 минуты.

К омским медикам с ужасной болью поступила 98-летняя женщина. В региональном минздраве сообщили, что она буквально кричала от боли, а ее давление подскочило до 200.

Оказалось, что пенсионерка, страдающая нарушениями сердечного ритма, перестала принимать назначенные таблетки. В итоге в один момент у женщины заболела левая нога, она похолодела и стала «мраморной». Боль была настолько невыносимой, что омичка постоянно кричала. Скорая доставила ее в хирургическое отделение КМСЧ №9.

«На фоне сердечной патологии, нарушения ритма, у пациентки случилась тромбоэмболия. Говоря простыми словами, вследствие наличия тромба в просвете кровеносного сосуда нарушено кровоснабжение нижней конечности», — отметил заместитель главврача КМСЧ №9 Валерий Кузьменко.
Фото: Пресс-служба минздрава Омской области

Бригада провела пенсионерке экстренную операцию, которую выполняли совместно с сосудистым хирургом Максимом Герасименко из Областной клинической больницы. Она длилась всего 23 минуты, за это время смогли извлечь тромбы зондом.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что в Омске пожилая женщина упала в Иртыш. Ей на помощь пришли случайные прохожие и сотрудники МЧС. Нахождение в холодной воде не прошло даром, поэтому омичку доставили в тяжелом состоянии в больницу.

В минздраве рассказали, как чувствует себя пожилая омичка после падения в Иртыш
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#Юлия Истомина#Омск#Здравоохранение#Медицина#Врач#Болезнь#Новости#Операция#Тромб
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