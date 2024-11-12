Катаемся на санях и горках. С 15 декабря Дед Мороз ждет омичей в Большеречье

Для любителей интерактивных развлечений подготовлены площадки с участием любимых сказочных персонажей. Эти зоны будут работать вплоть до 31 января, но стоит учесть, что на некоторые из них потребуется предварительная запись. С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте музея «Старина Сибирская».