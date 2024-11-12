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Posted 12 ноября, 07:36

Published 12 ноября, 07:36

Modified 12 ноября, 07:39

Updated 12 ноября, 07:39

С 15 декабря в «Старине Сибирской» для омичей откроется резиденция Деда Мороза

Катаемся на санях и горках. С 15 декабря Дед Мороз ждет омичей в Большеречье

12 ноября 2024, 07:36
Фото: 1MI.

С 15 декабря в «Старине Сибирской» для омичей откроется резиденция Деда Мороза

На территории музея «Старина Сибирская» откроется ледовый дворец с горками и интерактивными зонами, где дети и взрослые смогут встретиться с Дедом Морозом и другими сказочными персонажами.

В этом году юные жители Омска снова получат возможность встретиться с Дедом Морозом в период новогодних праздников. Начало праздничных мероприятий запланировано на 15 декабря.

На территории музея «Старина Сибирская» создадут ледовый дворец, здесь же установят горки различной высоты. Кроме того, у гостей будет уникальная возможность прокатиться на санях по заснеженному Большеречью.

Фото: Скриншот с паблика Музей-заповедник «Старина Сибирская»

Для любителей интерактивных развлечений подготовлены площадки с участием любимых сказочных персонажей. Эти зоны будут работать вплоть до 31 января, но стоит учесть, что на некоторые из них потребуется предварительная запись. С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте музея «Старина Сибирская».

Напомним, что ранее утвердили концепцию новогоднего оформления города, объединяющую элементы бренда Омской области и чемпионата по фигурному катанию.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Праздники#Омская область#Музей#Горки#Зимние развлечения#Старина Сибирская
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