Катаемся на санях и горках. С 15 декабря Дед Мороз ждет омичей в Большеречье

Posted 12 ноября, 07:36
Published 12 ноября, 07:36
Modified 12 ноября, 07:39
Updated 12 ноября, 07:39
В этом году юные жители Омска снова получат возможность встретиться с Дедом Морозом в период новогодних праздников. Начало праздничных мероприятий запланировано на 15 декабря.
На территории музея «Старина Сибирская» создадут ледовый дворец, здесь же установят горки различной высоты. Кроме того, у гостей будет уникальная возможность прокатиться на санях по заснеженному Большеречью.
Для любителей интерактивных развлечений подготовлены площадки с участием любимых сказочных персонажей. Эти зоны будут работать вплоть до 31 января, но стоит учесть, что на некоторые из них потребуется предварительная запись. С полным расписанием мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте музея «Старина Сибирская».
Напомним, что ранее утвердили концепцию новогоднего оформления города, объединяющую элементы бренда Омской области и чемпионата по фигурному катанию.