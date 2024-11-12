Финансист Беляев: политика ЦБ РФ лишила российскую промышленность фондового рынка

Беляев добавил, что во многом российская экономика существует благодаря предприятиям ВПК. Он пояснил, что они имеют регулярные государственные заказы и точно реализуют свою продукцию, поэтому работают не по законам рынка. Это же касается и предприятий двойного назначения, но с некоторыми оговорками. Они могут работать лишь в том направлении, в котором обслуживают ВПК, а из-за дорогих кредитов и бесполезности фондового рынка выйти за пределы этого направления эти предприятия не могут.