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Posted 12 ноября, 10:26

Published 12 ноября, 10:26

Modified 12 ноября, 10:28

Updated 12 ноября, 10:28

Финансист Беляев: политика ЦБ РФ лишила российскую промышленность фондового рынка

12 ноября 2024, 10:26
Финансист отметил, что высокая ключевая ставка привела к тому, что инвесторам проще положить деньги в банк под высокий процент, чем приобрести ценные бумаги с непонятными дивидендами.

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Ридусу», что из-за высокой ключевой ставки отечественные предприятия не могут разместить свои акции на фондовом рынке. Он пояснил, что инвестиции предприятия осуществляют частично за счет собственных денег, а частично за счет фондового рынка.

Собеседник издания отметил, что высокая ключевая ставка привела к тому, что ценные бумаги российских компаний практически не покупают. Инвесторы предпочитают положить имеющиеся средства в банк под 20%, чем приобретать ценные бумаги, размер дивидендов по которым неясен. Он добавил, что прибыль от ценных бумаг в размере 20-21% бывает очень редко.

Беляев добавил, что во многом российская экономика существует благодаря предприятиям ВПК. Он пояснил, что они имеют регулярные государственные заказы и точно реализуют свою продукцию, поэтому работают не по законам рынка. Это же касается и предприятий двойного назначения, но с некоторыми оговорками. Они могут работать лишь в том направлении, в котором обслуживают ВПК, а из-за дорогих кредитов и бесполезности фондового рынка выйти за пределы этого направления эти предприятия не могут.

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