Аграрный обман: шестерым омичам выдвинули обвинение в краже рапса на 19 млн

Posted 12 ноября, 06:33
Published 12 ноября, 06:33
Modified 12 ноября, 06:35
Updated 12 ноября, 06:35
В Омске шесть человек обвиняются в крупном мошенничестве, связанном с кражей рапса на сумму более 19 миллионов рублей. По данным следствия, они создали сложную схему для обмана местных аграрных компаний.
Главным организатором, как сообщили в региональном УМВД, стал 45-летний житель Омска, который распределил роли среди сообщников. Его 43-летний родственник занимался техническими и логистическими вопросами, а 57-летний знакомый искал в интернете компании, продающие зерно. Остальные были водителями.
Для реализации плана преступники арендовали грузовики и полуприцепы с оборудованием, позволяющим изменять вес, чтобы обманывать весовые станции. Это позволяло вывозить больше рапса, чем предусматривал договор.
Следствие выяснило, что с апреля по июнь 2023 года они похитили более 680 тонн рапса у двух компаний. В селе Андреевка украли свыше 322 тонн на сумму более 9 миллионов рублей, а в Любинском и Полтавском районах — более 359 тонн на сумму свыше 10 миллионов рублей.
Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых, включая автомобили и грузовики, наложен арест. Дело направили в Омский районный суд, и обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что ранее суд вынес решение в отношении 59-летнего мужчины, чьи действия привели к повреждению имущества на сумму более 6 миллионов рублей в результате пожара.