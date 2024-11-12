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Posted 12 ноября, 06:33

Published 12 ноября, 06:33

Modified 12 ноября, 06:35

Updated 12 ноября, 06:35

Шестеро подельников пойдут под суд за обман омских аграриев на 19 млн рублей

Аграрный обман: шестерым омичам выдвинули обвинение в краже рапса на 19 млн

12 ноября 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney.

Шестеро подельников пойдут под суд за обман омских аграриев на 19 млн рублей

В Омске раскрыли масштабную схему мошенничества, в результате которой шесть человек похитили более 680 тонн рапса. Группа, состоящая из родственников и знакомых, использовала хитрые схемы и специальные приспособления для обмана предприятий.

В Омске шесть человек обвиняются в крупном мошенничестве, связанном с кражей рапса на сумму более 19 миллионов рублей. По данным следствия, они создали сложную схему для обмана местных аграрных компаний.

Главным организатором, как сообщили в региональном УМВД, стал 45-летний житель Омска, который распределил роли среди сообщников. Его 43-летний родственник занимался техническими и логистическими вопросами, а 57-летний знакомый искал в интернете компании, продающие зерно. Остальные были водителями.

Для реализации плана преступники арендовали грузовики и полуприцепы с оборудованием, позволяющим изменять вес, чтобы обманывать весовые станции. Это позволяло вывозить больше рапса, чем предусматривал договор.

Фото: Прокуратура Омской области

Следствие выяснило, что с апреля по июнь 2023 года они похитили более 680 тонн рапса у двух компаний. В селе Андреевка украли свыше 322 тонн на сумму более 9 миллионов рублей, а в Любинском и Полтавском районах — более 359 тонн на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых, включая автомобили и грузовики, наложен арест. Дело направили в Омский районный суд, и обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее суд вынес решение в отношении 59-летнего мужчины, чьи действия привели к повреждению имущества на сумму более 6 миллионов рублей в результате пожара.

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#Екатерина Тараленко#Преступление#Кража#Омск#Омская область#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Новости
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