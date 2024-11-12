Аграрный обман: шестерым омичам выдвинули обвинение в краже рапса на 19 млн

Следствие выяснило, что с апреля по июнь 2023 года они похитили более 680 тонн рапса у двух компаний. В селе Андреевка украли свыше 322 тонн на сумму более 9 миллионов рублей, а в Любинском и Полтавском районах — более 359 тонн на сумму свыше 10 миллионов рублей.