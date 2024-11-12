30 миллиардов на финансирование: как омский кампус обновит инфраструктуру региона

По словам заместителя председателя правительства Омской области Дениса Цуканова, новый кампус сможет обновить научную и образовательную инфраструктуру региона. Местные компании уже выразили интерес к новым образовательным программам и исследованиям, которые будут проводиться в рамках кампуса. Предполагается, что 50% средств на реализацию строительных работ поступит из федерального бюджета, а оставшаяся сумма будет привлечена из внебюджетных источников.