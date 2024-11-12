30 миллиардов на финансирование: как омский кампус обновит инфраструктуру региона

Posted 12 ноября, 03:52
Published 12 ноября, 03:52
Modified 12 ноября, 03:54
Updated 12 ноября, 03:54
В Омске активно идут приготовления к строительству межвузовского кампуса. По информации ТАСС, общий бюджет этого важного проекта составит около 30 млрд рублей.
Еще два месяца назад на Олег Смолин прокомментировал перспективы создания кампуса. Ожидалось, что Министерство окажет поддержку этому проекту, а также будут задействованы местные образовательные учреждения. Для строительства выделили участок земли, который относится к аграрному научному центру.
По словам заместителя председателя правительства Омской области Дениса Цуканова, новый кампус сможет обновить научную и образовательную инфраструктуру региона. Местные компании уже выразили интерес к новым образовательным программам и исследованиям, которые будут проводиться в рамках кампуса. Предполагается, что 50% средств на реализацию строительных работ поступит из федерального бюджета, а оставшаяся сумма будет привлечена из внебюджетных источников.
Также власти работают над созданием финансовой модели, которая обеспечит самоокупаемость кампуса. Ежегодные затраты на его содержание будут составлять приблизительно 2,5 млрд рублей. Ключевым моментом остается обеспечение эффективного взаимодействия кампуса с предприятиями, чтобы они могли получать новые технологии и разработки.