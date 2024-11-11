Знаменитые беляши подорожали: омский предприниматель объяснил, почему

На сегодняшний день Виктор Зятиков управляет пятью точками продажи фастфуда. В дополнение к помещению у политеха, беляши можно приобрести в павильонах на улице Нефтезаводской, Бархатовой, у КДЦ «Кристалл» и на остановке «Городок Водников». Также Зятиков высказывал желание перенести одну из своих точек ближе к центру города, но пока этот план не осуществился. Он уточнил, что контрольная точка у «Кристалла» продолжает работать.