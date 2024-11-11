gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 10:22

Published 11 ноября, 10:22

Modified 11 ноября, 10:24

Updated 11 ноября, 10:24

Стало известно, почему подорожали знаменитые беляши у омского политеха

Знаменитые беляши подорожали: омский предприниматель объяснил, почему

11 ноября 2024, 10:22
Фото: 1MI.

Стало известно, почему подорожали знаменитые беляши у омского политеха

Владелец сети фастфуда Виктор Зятиков объяснил, что вынужден был повысить цены на беляши из-за роста стоимости ингредиентов, но надеется удерживать текущий уровень цен в течение года.

Владелец популярной точки с беляшами, расположенной у политеха, Виктор Зятиков рассказал, почему произошло повышение цен на фастфуд. Ранее сообщалось, что стоимость беляшей увеличилась на 5 рублей, и теперь они стоят 45 рублей вместо прежних 40. По информации НГС55, откладывать повышение цен больше не представлялось возможным.

Предприниматель отметил, что давно говорил о возможном подорожании фастфуда. По его словам, в беляшной долгое время старались не повышать цены, но текущая ситуация не позволяла это сделать дальше. Зятиков указал на постоянный рост цен на бензин, который подорожал три раза за последний месяц.

Также он подчеркнул, что стоимость всех ингредиентов, включая масло и мясо, существенно возросла, что вынудило адаптироваться к изменившимся условиям на рынке. При этом предприниматель заверил, что в сети быстрого питания стараются не повышать цены слишком часто и, возможно, они смогут сохранить текущий уровень цен в течение года.

На сегодняшний день Виктор Зятиков управляет пятью точками продажи фастфуда. В дополнение к помещению у политеха, беляши можно приобрести в павильонах на улице Нефтезаводской, Бархатовой, у КДЦ «Кристалл» и на остановке «Городок Водников». Также Зятиков высказывал желание перенести одну из своих точек ближе к центру города, но пока этот план не осуществился. Он уточнил, что контрольная точка у «Кристалла» продолжает работать.

Напомним, что Россельхознадзор выявил фальсифицированное сливочное масло, которое продавалось в магазинах и использовалось в социальных учреждениях.

В популярных магазинах и в соцучреждениях. В Омск попало сомнительное сливочное масло
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Повышение цен#Мясо#Бензин#Аренда#Рынок#Новости#Фастфуд#Масло#Политех
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика