Знаменитые беляши подорожали: омский предприниматель объяснил, почему

Posted 11 ноября, 10:22
Published 11 ноября, 10:22
Modified 11 ноября, 10:24
Updated 11 ноября, 10:24
Владелец популярной точки с беляшами, расположенной у политеха, Виктор Зятиков рассказал, почему произошло повышение цен на фастфуд. Ранее сообщалось, что стоимость беляшей увеличилась на 5 рублей, и теперь они стоят 45 рублей вместо прежних 40. По информации НГС55, откладывать повышение цен больше не представлялось возможным.
Предприниматель отметил, что давно говорил о возможном подорожании фастфуда. По его словам, в беляшной долгое время старались не повышать цены, но текущая ситуация не позволяла это сделать дальше. Зятиков указал на постоянный рост цен на бензин, который подорожал три раза за последний месяц.
Также он подчеркнул, что стоимость всех ингредиентов, включая масло и мясо, существенно возросла, что вынудило адаптироваться к изменившимся условиям на рынке. При этом предприниматель заверил, что в сети быстрого питания стараются не повышать цены слишком часто и, возможно, они смогут сохранить текущий уровень цен в течение года.
На сегодняшний день Виктор Зятиков управляет пятью точками продажи фастфуда. В дополнение к помещению у политеха, беляши можно приобрести в павильонах на улице Нефтезаводской, Бархатовой, у КДЦ «Кристалл» и на остановке «Городок Водников». Также Зятиков высказывал желание перенести одну из своих точек ближе к центру города, но пока этот план не осуществился. Он уточнил, что контрольная точка у «Кристалла» продолжает работать.
Напомним, что Россельхознадзор выявил фальсифицированное сливочное масло, которое продавалось в магазинах и использовалось в социальных учреждениях.