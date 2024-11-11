Замерзают в своих квартирах. Омичи в минусовую температуру остались без отопления

Posted 11 ноября, 11:00
Published 11 ноября, 11:00
Modified 11 ноября, 11:02
Updated 11 ноября, 11:02
Сегодня утром омичи, проживающие в домах на проспекте Мира и Малунцева, внезапно остались без отопления и горячей воды. Причиной этого стало повреждение трубопровода на проспекте Мира, 56, устранением которого занялись специалисты «Тепловой компании».
«В ближайшее время предстоит заменить около 11 метров трубопровода диаметром 108 мм», — уточнили в пресс-службе организации.
Согласно официальной информации с карты отключений, тепло в дома жителей Нефтяников вернется не раньше 20.00 часов.
Отметим, что тепло 11 ноября пропало также на Декабристов, Куйбышева, Серова, Братской, 4-й Транспортной, в 16-м Военном городке. При этом еще 500 объектов испытывают проблемы с отоплением из-за заниженных параметров на ТЭЦ-5.
Напомним, ранее Город55 публиковал схему отопления Омска. Собственные сети компании «Омск РТС» охватывают 532 км, а «Тепловой компании» — 1480 км.