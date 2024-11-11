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Posted 11 ноября, 11:00

Published 11 ноября, 11:00

Modified 11 ноября, 11:02

Updated 11 ноября, 11:02

Сотни омичей в минусовую температуру остались без отопления и горячей воды

Замерзают в своих квартирах. Омичи в минусовую температуру остались без отопления

11 ноября 2024, 11:00
Фото: Тепловая компания.

Сотни омичей в минусовую температуру остались без отопления и горячей воды

Ресурсники уже занимаются устранением повреждения на трудопроводе. Тепло в дома омичей на проспекте Мира и Малунцева ориентировочно должно вернуться после 20.00.

Сегодня утром омичи, проживающие в домах на проспекте Мира и Малунцева, внезапно остались без отопления и горячей воды. Причиной этого стало повреждение трубопровода на проспекте Мира, 56, устранением которого занялись специалисты «Тепловой компании».

«В ближайшее время предстоит заменить около 11 метров трубопровода диаметром 108 мм», — уточнили в пресс-службе организации.

Согласно официальной информации с карты отключений, тепло в дома жителей Нефтяников вернется не раньше 20.00 часов.

Скриншот карты отключений в ОмскеСкриншот карты отключений в Омске
Скриншот карты отключений в Омске. Фото: dom.admomsk.ru

Отметим, что тепло 11 ноября пропало также на Декабристов, Куйбышева, Серова, Братской, 4-й Транспортной, в 16-м Военном городке. При этом еще 500 объектов испытывают проблемы с отоплением из-за заниженных параметров на ТЭЦ-5.

Напомним, ранее Город55 публиковал схему отопления Омска. Собственные сети компании «Омск РТС» охватывают 532 км, а «Тепловой компании» — 1480 км.

Путь от ТЭЦ до батарей: как устроена система отопления в Омске
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#Юлия Истомина#Общество#Ремонт#Омск#Отопление#Горячая вода#Тепловая компания#Новости#Трубопровод
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