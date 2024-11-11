Замерзают в своих квартирах. Омичи в минусовую температуру остались без отопления

Сегодня утром омичи, проживающие в домах на проспекте Мира и Малунцева, внезапно остались без отопления и горячей воды. Причиной этого стало повреждение трубопровода на проспекте Мира, 56, устранением которого занялись специалисты «Тепловой компании».