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Posted 11 ноября, 10:00

Published 11 ноября, 10:00

Modified 11 ноября, 10:02

Updated 11 ноября, 10:02

«Вы хотите коллапс на дорогах?»: омичей возмутила уборка улиц после снегопада

«Вы хотите коллапс на дорогах?»: омичей возмутила уборка улиц после снегопада

11 ноября 2024, 10:00
Фото: 1MI.
По словам горожан, машин, которые должны прометать улицы и убирать снег, практически не видно. Не устраивает омичей и результат в местах, где уборка все же проводилась.

С первыми снегопадами в омских пабликах традиционно появилось большое количество жалоб на нечищенные дороги. Так, в телеграм-канале экс-мэра Омска, а ныне депутата Госдумы Оксаны Фадиной, горожане описали сложившуюся ситуацию как «старые песни о главном», намекая на прошлогодние проблемы с уборкой и вывозом снега в Омске.

«Ни в ночь на воскресенье, ни днем в воскресенье, ни вчера вечером, ни сегодня утром не видел ни одной машины в городе, которая убирает снег. Зато горадминистрация рапортует о мегатоннах вывезенного снега, цистернах израсходованного топлива, табунах машин на улицах и толпах взмыленных сотрудников УДХБ», — высказался омич Вячеслав.

Другую омичку возмутило, что не убирают снег у бордюров. Недовольство также вызвало использование реагентов, из-за чего на некоторых улицах образовались огромные лужи.

«Вы хотите коллапс на дорогах в как в прошлом году? Хуже уборки прошлогодней, так называемой, не было в истории Омска. И не хочется повторения истории в этом году», — отметил омич Александр.

В городской администрации ответили на претензии омичей и заявили, что в первую очередь обрабатывают дороги противогололедными материалами, сгребают и подметают снег, формируют «снежные валы» для вывоза.

«К операциям второй очереди относятся вывоз снежных масс, зачистка прибордюрной части дороги после удаления снега, скалывание и уборка снежно-ледяных образований. Обращаем внимание, что после формирования снежного вала, вывоз снега производится по графикам дорожных служб, начиная от самых загруженных улиц, в том числе, по которым курсирует общественный транспорт», — уточнили в мэрии.

Напомним, что техника УДХБ в последние дни работает круглосуточно. Сегодня на городские улицы должны были вывести более 100 единиц спецтехники и 145 рабочих.

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#Юлия Истомина#Общество#Снег#Снегопад#Омск#Жалобы#Уборка снега#Администрация#Новости#УДХБ
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