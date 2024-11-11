«Вы хотите коллапс на дорогах?»: омичей возмутила уборка улиц после снегопада

С первыми снегопадами в омских пабликах традиционно появилось большое количество жалоб на нечищенные дороги. Так, в телеграм-канале экс-мэра Омска, а ныне депутата Госдумы Оксаны Фадиной, горожане описали сложившуюся ситуацию как «старые песни о главном», намекая на прошлогодние проблемы с уборкой и вывозом снега в Омске.