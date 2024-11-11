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Posted 11 ноября, 12:24

Published 11 ноября, 12:24

Modified 11 ноября, 13:06

Updated 11 ноября, 13:06

В правительстве Омской области появился новый куратор казачества

В Омске назначили нового куратора казачества

11 ноября 2024, 12:24
Фото: gorod55.ru.

В правительстве Омской области появился новый куратор казачества

Соответствующие полномочия перешли от Алексея Ромахина к Егору Горбатенко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, касающийся перераспределения полномочий между его заместителями. В частности, деятельность министерства региональной безопасности «в части реализации единой государственной политики на территории Омской области в отношении российского казачества» теперь курирует не Алексей Ромахин, а Егор Горбатенко.

Напомним: Горбатенко в июле текущего года был назначен куратором внутренней политики в регионе вместо Олега Зарембы. Он координирует также молодежную политику и спорт. Ромахин остается куратором МРБ в части всех остальных его полномочий, а также минтруда, минздрава, Управления лесного хозяйства и Главного государственно-правового управления.

Стоит отметить, что полномочия Ромахина сужались и раньше: 1 ноября Хоценко подписал распоряжение, согласно которому лицом, ответственным за предупреждение ЧС в связи с коронавирусом, стала Анна Марухина.

Обновлено: в правительстве Омской области объяснили решение. Ромахин никуда не уходит. Взаимодействие с казачеством входит в обязанности Егора Горбатенко, так как Алексей Ромахин будучи атаманом не может сам осуществлять кураторство, объяснила нам пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

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#Николай Эйхвальд#Политика#Правительство Омской области#Новости#Алексей Ромахин#Казачество#Егор Горбатенко
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