В Омске назначили нового куратора казачества

Напомним: Горбатенко в июле текущего года был назначен куратором внутренней политики в регионе вместо Олега Зарембы. Он координирует также молодежную политику и спорт. Ромахин остается куратором МРБ в части всех остальных его полномочий, а также минтруда, минздрава, Управления лесного хозяйства и Главного государственно-правового управления.