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Posted 11 ноября, 07:39

Published 11 ноября, 07:39

Modified 11 ноября, 08:21

Updated 11 ноября, 08:21

В популярных омских магазинах продавали сомнительное сливочное масло

В популярных магазинах и в соцучреждениях. В Омск попало сомнительное сливочное масло

11 ноября 2024, 07:39
Фото: 1MI.

В популярных омских магазинах продавали сомнительное сливочное масло

Производством сливочного масла занимались несколько индивидуальных предпринимателей из Омска.

В региональном Россельхознадзоре в прошлом месяце снова обнаружили фальсифицированную молочную продукцию. Не соответствовало заявленному качеству сливочное масло, продаваемое в магазинах и используемое в некоторых социальных учреждениях.

Например, сливочное масло «Крестьянское» из супермаркетов-дискаунтеров «Светофор» имела отклонения по жирно-кислотному составу и стерины. Поставкой продукта занималась компания «Фудтрейдинг», а изготовлением после производственного процесса занимались омские ИП Трофимова М.Н. и ИП Дивенко Л.Н.

Фото: Управление Россельхознадзора по Омской области

Фальсификат поступал и в «Госпиталь для ветеранов войн» в Омске. Продукцию сомнительного происхождения теперь исключат из дальнейшего оборота, нарушителям же грозит административная ответственность.

Напомним, что в Омске, согласно данным статистиков, сильно выросло в цене сливочное масло. С начала года этот продукт подорожал почти на 187 рублей. В октябре килограмм масла можно было в среднем приобрести за 870 рублей.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Продукты#Новости#Фальсификат#Сливочное масло
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