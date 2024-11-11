В популярных магазинах и в соцучреждениях. В Омск попало сомнительное сливочное масло

Posted 11 ноября, 07:39
Published 11 ноября, 07:39
Modified 11 ноября, 08:21
Updated 11 ноября, 08:21
В региональном Россельхознадзоре в прошлом месяце снова обнаружили фальсифицированную молочную продукцию. Не соответствовало заявленному качеству сливочное масло, продаваемое в магазинах и используемое в некоторых социальных учреждениях.
Например, сливочное масло «Крестьянское» из супермаркетов-дискаунтеров «Светофор» имела отклонения по жирно-кислотному составу и стерины. Поставкой продукта занималась компания «Фудтрейдинг», а изготовлением после производственного процесса занимались омские ИП Трофимова М.Н. и ИП Дивенко Л.Н.
Фальсификат поступал и в «Госпиталь для ветеранов войн» в Омске. Продукцию сомнительного происхождения теперь исключат из дальнейшего оборота, нарушителям же грозит административная ответственность.
Напомним, что в Омске, согласно данным статистиков, сильно выросло в цене сливочное масло. С начала года этот продукт подорожал почти на 187 рублей. В октябре килограмм масла можно было в среднем приобрести за 870 рублей.