В омской мэрии назначили руководителя Управления капитального строительства

Posted 11 ноября, 02:23
Published 11 ноября, 02:23
Modified 11 ноября, 02:25
Updated 11 ноября, 02:25
В Омске назначили главу бюджетного учреждения «Управление капитального строительства». Согласно данным Rusprofile, пост директора с 8 ноября занимает Алексей Суховеев.
Управление создали в конце октября, такое постановление подписал мэр Омска Сергей Шелест. Ведомство будет заниматься вопросами разработки и реализации инвестиционных проектов и программ в области капитального строительства, реконструкции и ремонта.
Отметим, что новое учреждение появилось на базе аварийного детского сада № 310. Для этого в учредительные документы внесли изменения, минуя долгий процесс создания нового ведомства.