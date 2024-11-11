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Posted 11 ноября, 02:23

Published 11 ноября, 02:23

Modified 11 ноября, 02:25

Updated 11 ноября, 02:25

Иллюстрация

В омской мэрии назначили руководителя Управления капитального строительства

11 ноября 2024, 02:23
Фото: 1MI. Иллюстрация
Пост директора с 8 ноября занял Алексей Суховеев.

В Омске назначили главу бюджетного учреждения «Управление капитального строительства». Согласно данным Rusprofile, пост директора с 8 ноября занимает Алексей Суховеев.

Управление создали в конце октября, такое постановление подписал мэр Омска Сергей Шелест. Ведомство будет заниматься вопросами разработки и реализации инвестиционных проектов и программ в области капитального строительства, реконструкции и ремонта.

Отметим, что новое учреждение появилось на базе аварийного детского сада № 310. Для этого в учредительные документы внесли изменения, минуя долгий процесс создания нового ведомства.

На базе аварийного детсада в Омске появится Управление капитального строительства
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#Евгений Игишев#Ремонт#Омск#Мэрия#Реконструкция#Сергей Шелест#Инвестиционные проекты#Управление капитального строительства#Алексей Суховеев
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