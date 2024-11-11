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Posted 11 ноября, 13:16

Published 11 ноября, 13:16

Modified 11 ноября, 13:18

Updated 11 ноября, 13:18

В Омске школьники и детсадовцы стали меньше болеть ОРВИ

В Омске в три раза уменьшилось число классов, закрытых на карантин

11 ноября 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске школьники и детсадовцы стали меньше болеть ОРВИ

На изоляции находятся ученики только одной школы.

Городу55 в департаменте образования предоставили актуальные данные по заболеваемости в школах и детских садах. По информации на 11 ноября, из-за роста ОРВИ образовательный процесс приостановили в 83 классах 20 школ и в 29 группах 23 детских садов. Однако еще в конце предыдущей недели на изоляции находились 256 классов.

На четверг, 7 ноября, образовательный процесс приостановлен в 256 классах 23 школ. Ч

Кроме того, в Омской области снизилась и заболеваемость ковидом. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшую неделю зарегистрировано 140 случаев заражения, а это, в свою очередь, на 28% меньше, чем неделей ранее.

COVID-19 отступает: в Омской области зафиксировали снижение заболеваемости
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#Ольга Скворцова#Омск#Департамент образования#ОРВИ#Заболеваемость#Школы#Детские сады#Образовательный процесс
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