В Омске в три раза уменьшилось число классов, закрытых на карантин

Posted 11 ноября, 13:16
Published 11 ноября, 13:16
Modified 11 ноября, 13:18
Updated 11 ноября, 13:18
Городу55 в департаменте образования предоставили актуальные данные по заболеваемости в школах и детских садах. По информации на 11 ноября, из-за роста ОРВИ образовательный процесс приостановили в 83 классах 20 школ и в 29 группах 23 детских садов. Однако еще в конце предыдущей недели на изоляции находились 256 классов.
На четверг, 7 ноября, образовательный процесс приостановлен в 256 классах 23 школ. Ч
Кроме того, в Омской области снизилась и заболеваемость ковидом. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за минувшую неделю зарегистрировано 140 случаев заражения, а это, в свою очередь, на 28% меньше, чем неделей ранее.