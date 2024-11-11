Три года принудительных работ. Суд оставил в силе приговор омичу, виновному в ДТП

Posted 11 ноября, 09:23
Published 11 ноября, 09:23
Modified 11 ноября, 09:25
Updated 11 ноября, 09:25
В Омске завершилось рассмотрение дела о ДТП, в котором пострадал пассажир. 43-летний водитель был признан виновным в управлении автомобилем в пьяном виде без прав, что привело к серьезным травмам его пассажира.
Инцидент произошел в июне 2023 года вечером. Обвиняемый находился в состоянии опьянения и не имел права на управление транспортными средствами. Он ехал по улице Заозерной. В результате неосторожных действий водитель не справился с управлением, выехал на обочину, где столкнулся с бетонным столбом, а затем съехал в кювет.
Суд первой инстанции признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам принудительных работ с удержанием части заработка в пользу государства. Также ему запретили управлять автомобилем на два года и десять месяцев.
Апелляционный суд подтвердил это решение. Кассационный суд отклонил жалобу потерпевшего, который просил прекратить дело в связи с примирением сторон, и подтвердил законность вынесенного ранее приговора.
Напомним, ранее в Омске экс-майор полиции Евгений Гайдамак был признан виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения и приговорён к 10 годам лишения свободы с обязательством выплатить компенсацию.