Три года принудительных работ. Суд оставил в силе приговор омичу, виновному в ДТП

Инцидент произошел в июне 2023 года вечером. Обвиняемый находился в состоянии опьянения и не имел права на управление транспортными средствами. Он ехал по улице Заозерной. В результате неосторожных действий водитель не справился с управлением, выехал на обочину, где столкнулся с бетонным столбом, а затем съехал в кювет.