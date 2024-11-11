gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 09:23

Published 11 ноября, 09:23

Modified 11 ноября, 09:25

Updated 11 ноября, 09:25

Омич без прав получил три года за жесткое «пьяное» ДТП

Три года принудительных работ. Суд оставил в силе приговор омичу, виновному в ДТП

11 ноября 2024, 09:23
Фото: 1MI.

Омич без прав получил три года за жесткое «пьяное» ДТП

В Омске завершилось судебное разбирательство по делу о ДТП, в котором водитель без прав и в состоянии алкогольного опьянения причинил серьезные травмы пассажиру. Суд приговорил его к трем годам принудительных работ и запретил управлять автомобилем почти на три года.

В Омске завершилось рассмотрение дела о ДТП, в котором пострадал пассажир. 43-летний водитель был признан виновным в управлении автомобилем в пьяном виде без прав, что привело к серьезным травмам его пассажира.

Инцидент произошел в июне 2023 года вечером. Обвиняемый находился в состоянии опьянения и не имел права на управление транспортными средствами. Он ехал по улице Заозерной. В результате неосторожных действий водитель не справился с управлением, выехал на обочину, где столкнулся с бетонным столбом, а затем съехал в кювет.

Фото: Прокуратура Омской области

Суд первой инстанции признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам принудительных работ с удержанием части заработка в пользу государства. Также ему запретили управлять автомобилем на два года и десять месяцев.

Апелляционный суд подтвердил это решение. Кассационный суд отклонил жалобу потерпевшего, который просил прекратить дело в связи с примирением сторон, и подтвердил законность вынесенного ранее приговора.

Напомним, ранее в Омске экс-майор полиции Евгений Гайдамак был признан виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения и приговорён к 10 годам лишения свободы с обязательством выплатить компенсацию.

10 лет тюрьмы. В Омске завершилось дело о ДТП с участием экс-майора полиции Гайдамака
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#ДТП#Преступление#Омск#Омская область#Суд#Водитель#Алкогольное опьянение#Авария#Приговор#Новости#Пассажир#Принудительные работы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика