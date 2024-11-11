Технические сбои и поздние прилеты: в Омске утром массово задержали рейсы

11 ноября произошли значительные задержки рейсов. В ночь и утро этого дня пять самолетов, направлявшихся в столицу России, столкнулись с проблемами. Одним из наиболее заметных случаев стало задержание рейса от авиакомпании «Уральские авиалинии», который планировалось отправить в Москву, в аэропорт Домодедово в 6:35 утра. Однако из-за выявленных технических проблем с самолетом его отправка была перенесена на поздний вечер, а именно на 18:30. Эту информацию подтверждает электронное табло аэропорта, которое отображает все актуальные данные о рейсах.