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Posted 11 ноября, 05:41

Published 11 ноября, 05:41

Modified 11 ноября, 05:43

Updated 11 ноября, 05:43

Рейс из Омска в Москву задержали на 10 часов из-за технических проблем

Технические сбои и поздние прилеты: в Омске утром массово задержали рейсы

11 ноября 2024, 05:41
Фото: 1MI.

Рейс из Омска в Москву задержали на 10 часов из-за технических проблем

В аэропорту произошли значительные задержки рейсов, затронувшие несколько авиакомпаний, включая «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и S7. Основные причины задержек связаны с техническими неисправностями и поздним прибытием самолетов.

11 ноября произошли значительные задержки рейсов. В ночь и утро этого дня пять самолетов, направлявшихся в столицу России, столкнулись с проблемами. Одним из наиболее заметных случаев стало задержание рейса от авиакомпании «Уральские авиалинии», который планировалось отправить в Москву, в аэропорт Домодедово в 6:35 утра. Однако из-за выявленных технических проблем с самолетом его отправка была перенесена на поздний вечер, а именно на 18:30. Эту информацию подтверждает электронное табло аэропорта, которое отображает все актуальные данные о рейсах.

Фото: Скриншот с сайта «Омский аэропорт»
«По технической причине борт задержан в Омске. Остальные — позднее прибытие самолетов (Россия, Аэрофлот, S7)», — комментирует пресс-служба Омского аэропорта.

Кроме рейса «Уральских авиалиний», задержки коснулись и других авиакомпаний. В частности, такие перевозчики, как «Аэрофлот» и S7, также столкнулись с проблемами, что вызвано поздним прибытием их самолетов в Омск. Еще один рейс авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в Красноярск, также столкнулся с задержкой — он вылетел на 20 минут позже запланированного времени.

Напомним, что ранее самолет авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс из Омска в Москву, столкнулся с непредвиденными трудностями. При снижении высоты на расстоянии 70 километров от Москвы экипаж сообщил о значительном обледенении самолета и некорректных показаниях приборов скорости.

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#Екатерина Тараленко#Самолет#Омск#Омская область#Аэропорт#Аэрофлот#Новости#Авиакомпании#Рейсы#Пресс-служба#Задержки#Красноярск#Обледенение
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