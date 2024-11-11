Технические сбои и поздние прилеты: в Омске утром массово задержали рейсы

Posted 11 ноября, 05:41
Published 11 ноября, 05:41
Modified 11 ноября, 05:43
Updated 11 ноября, 05:43
11 ноября произошли значительные задержки рейсов. В ночь и утро этого дня пять самолетов, направлявшихся в столицу России, столкнулись с проблемами. Одним из наиболее заметных случаев стало задержание рейса от авиакомпании «Уральские авиалинии», который планировалось отправить в Москву, в аэропорт Домодедово в 6:35 утра. Однако из-за выявленных технических проблем с самолетом его отправка была перенесена на поздний вечер, а именно на 18:30. Эту информацию подтверждает электронное табло аэропорта, которое отображает все актуальные данные о рейсах.
«По технической причине борт задержан в Омске. Остальные — позднее прибытие самолетов (Россия, Аэрофлот, S7)», — комментирует пресс-служба Омского аэропорта.
Кроме рейса «Уральских авиалиний», задержки коснулись и других авиакомпаний. В частности, такие перевозчики, как «Аэрофлот» и S7, также столкнулись с проблемами, что вызвано поздним прибытием их самолетов в Омск. Еще один рейс авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в Красноярск, также столкнулся с задержкой — он вылетел на 20 минут позже запланированного времени.
Напомним, что ранее самолет авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс из Омска в Москву, столкнулся с непредвиденными трудностями. При снижении высоты на расстоянии 70 километров от Москвы экипаж сообщил о значительном обледенении самолета и некорректных показаниях приборов скорости.