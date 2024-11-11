Спорт для малышей. В Омске продают центр грудничкового и раннего плавания

Posted 11 ноября, 07:15
Published 11 ноября, 07:15
Modified 11 ноября, 07:17
Updated 11 ноября, 07:17
В Омске на улице Харьковская, 23 выставили на продажу центр грудничкового и раннего плавания. Общая площадь помещений составляет 44 квадратных метра. Цена бизнеса — 1,5 млн рублей. Собственник обещает прибыль в 150 тысяч рублей в месяц, о причинах продажи центра не сообщается.
«В помещении светло и уютно. Очистка воды и все замеры ведутся согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям», — говорится в объявлении.
Центр носит название «Малыш на драйве». Согласно данным Rusprofile, бизнес принадлежит индивидуальному предпринимателю Анне Захаровой.
Ранее Город55 рассказывал, что на Левом берегу выставили на продажу детский плавательный центр. Общая площадь помещений составляет 163 квадратных метра, они расположены в цокольном этаже жилого дома.