Спорт для малышей. В Омске продают центр грудничкового и раннего плавания

В Омске на улице Харьковская, 23 выставили на продажу центр грудничкового и раннего плавания. Общая площадь помещений составляет 44 квадратных метра. Цена бизнеса — 1,5 млн рублей. Собственник обещает прибыль в 150 тысяч рублей в месяц, о причинах продажи центра не сообщается.