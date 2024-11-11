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Posted 11 ноября, 07:15

Published 11 ноября, 07:15

Modified 11 ноября, 07:17

Updated 11 ноября, 07:17

Иллюстрация

Спорт для малышей. В Омске продают центр грудничкового и раннего плавания

11 ноября 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

В Омске за 1,5 млн выставили на продажу центр грудничкового и раннего плавания

Готовый бизнес расположен на улице Харьковская. Общая площадь помещений составляет 44 квадртаных метра.

В Омске на улице Харьковская, 23 выставили на продажу центр грудничкового и раннего плавания. Общая площадь помещений составляет 44 квадратных метра. Цена бизнеса — 1,5 млн рублей. Собственник обещает прибыль в 150 тысяч рублей в месяц, о причинах продажи центра не сообщается.

«В помещении светло и уютно. Очистка воды и все замеры ведутся согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям», — говорится в объявлении.

Центр носит название «Малыш на драйве». Согласно данным Rusprofile, бизнес принадлежит индивидуальному предпринимателю Анне Захаровой.

Ранее Город55 рассказывал, что на Левом берегу выставили на продажу детский плавательный центр. Общая площадь помещений составляет 163 квадратных метра, они расположены в цокольном этаже жилого дома.

На омском Левобережье за 25 млн выставили на продажу детский спортцентр с бассейном
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Инвестиции#Продажа#Прибыль#Помещение
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