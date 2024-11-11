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Posted 11 ноября, 11:12

Published 11 ноября, 11:12

Modified 11 ноября, 11:30

Updated 11 ноября, 11:30

Работают спасатели: из омской «Меги» начали эвакуировать посетителей

Работают спасатели: из омской «Меги» начали эвакуировать посетителей

11 ноября 2024, 11:12
Фото: 1MI.
В торговом центре сработала пожарная сигнализация, сейчас сотрудники МЧС ищут очаг возгорания.

Сегодня днем из торгового центра на Левом берегу эвакуировали посетителей. Сообщение о возгорании в «Меге» поступило в МЧС в 16:23, на место отправились четыре пожарных расчета.

Сейчас обстоятельства инцидента выясняются. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ведутся поиски очага возможного возгорания.

Обновлено: признаков пожара не обнаружено.

Напомним, что в конце октября в Омске экстренно эвакуировали школу № 4 имени И. И. Стрельникова. Причиной стало сообщение о минировании. Всех учеников и педагогов вывели из здания, а полицейские обследовали коридоры и кабинеты на наличие взрывчатки, но ничего не нашли.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Эвакуация#Экстренная эвакуация#МЧС#Торговый центр#Новости#Торговые центры#МЕГА Омск
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