Работают спасатели: из омской «Меги» начали эвакуировать посетителей

Напомним, что в конце октября в Омске экстренно эвакуировали школу № 4 имени И. И. Стрельникова. Причиной стало сообщение о минировании. Всех учеников и педагогов вывели из здания, а полицейские обследовали коридоры и кабинеты на наличие взрывчатки, но ничего не нашли.