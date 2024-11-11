Работают спасатели: из омской «Меги» начали эвакуировать посетителей

Posted 11 ноября, 11:12
Published 11 ноября, 11:12
Modified 11 ноября, 11:30
Updated 11 ноября, 11:30
Сегодня днем из торгового центра на Левом берегу эвакуировали посетителей. Сообщение о возгорании в «Меге» поступило в МЧС в 16:23, на место отправились четыре пожарных расчета.
Сейчас обстоятельства инцидента выясняются. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ведутся поиски очага возможного возгорания.
Обновлено: признаков пожара не обнаружено.
Напомним, что в конце октября в Омске экстренно эвакуировали школу № 4 имени И. И. Стрельникова. Причиной стало сообщение о минировании. Всех учеников и педагогов вывели из здания, а полицейские обследовали коридоры и кабинеты на наличие взрывчатки, но ничего не нашли.