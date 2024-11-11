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Posted 11 ноября, 08:41

Published 11 ноября, 08:41

Modified 11 ноября, 08:43

Updated 11 ноября, 08:43

Авиакомпании предупредили об отмене рейсов из Омска после новогодней ночи

Праздничные корректировки: куда не улететь из Омска в первый день Нового года

11 ноября 2024, 08:41
Фото: 1MI.

Авиакомпании предупредили об отмене рейсов из Омска после новогодней ночи

Омичи столкнутся с отменой ряда авиарейсов в праздничный период: 1 января не состоятся вылеты в Москву и Санкт-Петербург, а также ожидаются изменения в расписании накануне и после Нового года.

С приближением новогодних праздников многие жители Омска начинают обдумывать свои поездки, однако не все рейсы, запланированные на 1 января, будут осуществлены.

1 января, согласно расписанию Омского аэропорта, не состоятся рейсы в Москву. В частности, отменены вылеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» (с вылетом из Омска в 5:40) и S7 (в 6:45). Кроме того, не будет осуществлен и единственный рейс в Санкт-Петербург, что, безусловно, затруднит планы тех, кто собирался отправиться в северную столицу в первый день нового года.

Фото: Скриншот с сайта «Омский аэропорт»

Кроме отмены рейсов 1 января, стоит отметить, что и в преддверии праздников, а также сразу после них, ожидаются изменения в расписании. Так, 24, 26, 28 и 31 декабря не состоятся рейсы в Иркутск, а 2 января также отменен рейс в Новый Уренгой.

Напомним, что ранее в аэропорту произошли задержки рейсов, затронувшие несколько авиакомпаний, среди которых «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и S7. Задержки произошли из-за технических неисправностей и позднего прибытия самолетов.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Аэропорт#Пассажиры#Новости#Авиакомпании#Рейсы#Отмена рейсов#Новогодние праздники
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