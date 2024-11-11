Праздничные корректировки: куда не улететь из Омска в первый день Нового года

1 января, согласно расписанию Омского аэропорта, не состоятся рейсы в Москву. В частности, отменены вылеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» (с вылетом из Омска в 5:40) и S7 (в 6:45). Кроме того, не будет осуществлен и единственный рейс в Санкт-Петербург, что, безусловно, затруднит планы тех, кто собирался отправиться в северную столицу в первый день нового года.