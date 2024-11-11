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Posted 11 ноября, 07:50

Published 11 ноября, 07:50

Modified 11 ноября, 07:54

Updated 11 ноября, 07:54

В Омске открыли новый памп-трек в жилом комплексе «Зеленая Река»

В новом микрорайоне на Левобережье Омска открыли памп-трек: объясняем, что это такое

11 ноября 2024, 07:50
Фото: 1MI.

В Омске открыли новый памп-трек в жилом комплексе «Зеленая Река»

В жилом квартале «Зеленая Река» завершен ключевой этап благоустройства — создание памп-трека, который станет новым центром активного отдыха для жителей.

В Омске открылся новый памп-трек на Левобережье. Как отметили в Минстрое Омской области, это современное спортивное сооружение предоставит возможность жителям и гостям района заниматься скейтбордингом, катанием на роликах, самокатах и BMX-велосипедах.

Памп-трек разделен на два участка. Один из них предназначен для детей и имеет более простые фигуры, а другой — универсальный, подходящий для любого возраста и уровня подготовки. При проектировании памп-трека были использованы международные стандарты.

Напомним, что в новом микрорайоне в районе Волгоградской по планам будет жить около 35 тысяч человек. Кроме памп-трека, в благоустроенной зоне есть и другие объекты для активного отдыха: площадки с уличными тренажерами и участки для игры в петанк. Все конструкции соответствуют современным стандартам безопасности.

Фото: Минстрой Омской области

Концепция благоустройства территории жилого комплекса была вдохновлена природными особенностями Омска. При создании черпались идеи из слияния рек Иртыш и Омь, что нашло отражение в организации пространства. Одной из особенностей этого общественного пространства стало использование геопластики, которая формирует зоны для игр и отдыха.

Ранее на заседании архитектурно-градостроительного совета обсуждалось строительство детских садов, включая проект для нового микрорайона «Зеленая река». Проект, который будет реализовывать компания «Эталон», уже одобрен на областном уровне, но вызвал споры среди архитекторов.

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#Екатерина Тараленко#Спорт#Омск#Благоустройство#Омская область#Безопасность#Дети#Скейтбординг#Иртыш#Новости#Самокаты#Активный отдых#Жилой комплекс#Омь
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