В новом микрорайоне на Левобережье Омска открыли памп-трек: объясняем, что это такое

Напомним, что в новом микрорайоне в районе Волгоградской по планам будет жить около 35 тысяч человек. Кроме памп-трека, в благоустроенной зоне есть и другие объекты для активного отдыха: площадки с уличными тренажерами и участки для игры в петанк. Все конструкции соответствуют современным стандартам безопасности.