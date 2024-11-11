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Posted 11 ноября, 12:36

Published 11 ноября, 12:36

Modified 11 ноября, 14:11

Updated 11 ноября, 14:11

К очередному Новому году лесхозы заготовят для омичей 8 тысяч сосен

На всех не хватит. Омские лесхозы заготовят только 8 тысяч сосен к Новому году

11 ноября 2024, 12:36
Фото: 1MI.

К очередному Новому году лесхозы заготовят для омичей 8 тысяч сосен

Омичи смогут выбрать новогоднюю елку из 8 тысяч сосен заготовленных лесхозом региона.

Главное управление лесного хозяйства Омской области объявило о планах заготовить 8 тысяч сосен для празднования Нового года. Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда заготовили лишь 4 тысячи деревьев, как отмечает РБК Омск.

Несмотря на увеличение количества заготовленных деревьев, стоимость новогодних сосен при покупке напрямую у лесхозов немного выросла. В этом году цена составит от 350 до 400 рублей за дерево, хотя в прошлом она не превышала 350 рублей.

Однако запланированное количество сосен все еще меньше, чем в 2022 году, когда их было 9 тысяч. Ежегодное снижение объемов заготовок связано с трудной конкурентной ситуацией, в которой оказываются лесхозы.

Представители лесхозов поясняют, что каждый год объемы заготовок уменьшаются, так как им сложно конкурировать с поставщиками, которые выращивают новогодние сосны на специальных плантациях.

«Кроме того, все больше людей переходит на искусственные ели, что тоже очень отражается на спросе», — отметили в пресс-службе ГУЛХа.
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Цены#Лес#Новости#Сосны#Лесное хозяйство
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