На всех не хватит. Омские лесхозы заготовят только 8 тысяч сосен к Новому году

Posted 11 ноября, 12:36
Published 11 ноября, 12:36
Modified 11 ноября, 14:11
Updated 11 ноября, 14:11
Главное управление лесного хозяйства Омской области объявило о планах заготовить 8 тысяч сосен для празднования Нового года. Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда заготовили лишь 4 тысячи деревьев, как отмечает РБК Омск.
Несмотря на увеличение количества заготовленных деревьев, стоимость новогодних сосен при покупке напрямую у лесхозов немного выросла. В этом году цена составит от 350 до 400 рублей за дерево, хотя в прошлом она не превышала 350 рублей.
Однако запланированное количество сосен все еще меньше, чем в 2022 году, когда их было 9 тысяч. Ежегодное снижение объемов заготовок связано с трудной конкурентной ситуацией, в которой оказываются лесхозы.
Представители лесхозов поясняют, что каждый год объемы заготовок уменьшаются, так как им сложно конкурировать с поставщиками, которые выращивают новогодние сосны на специальных плантациях.
«Кроме того, все больше людей переходит на искусственные ели, что тоже очень отражается на спросе», — отметили в пресс-службе ГУЛХа.
Напомним, что ранее в Омске, как и в предыдущие годы, на проспекте Карла Маркса у торгового комплекса «Каскад» установили новогоднюю елку.