Неосторожность с огнем обошлась в 6 миллионов. Суд вынес приговор омскому рабочему

Это произошло 12 декабря прошлого года. Мужчина, не имея соответствующего договора, проводил работы по отогреву трубы в пристройке к зданию столовой на проспекте Губкина. Это помещение использовалось коммерческой фирмой для переработки продукции. Во время работы он использовал газовую горелку, нарушив правила пожарной безопасности. В результате загорелся утеплитель стены, что привело к крупному возгоранию.