Неосторожность с огнем обошлась в 6 миллионов. Суд вынес приговор омскому рабочему

Posted 11 ноября, 11:13
Published 11 ноября, 11:13
Modified 11 ноября, 11:15
Updated 11 ноября, 11:15
В Омске суд вынес приговор мужчине, который, неосторожно обращаясь с огнем, спровоцировал пожар, уничтоживший имущество на сумму более 6 миллионов рублей.
Это произошло 12 декабря прошлого года. Мужчина, не имея соответствующего договора, проводил работы по отогреву трубы в пристройке к зданию столовой на проспекте Губкина. Это помещение использовалось коммерческой фирмой для переработки продукции. Во время работы он использовал газовую горелку, нарушив правила пожарной безопасности. В результате загорелся утеплитель стены, что привело к крупному возгоранию.
Пожар уничтожил имущество, принадлежащее владельцам здания и пристроек, причинив ущерб на сумму более 6 млн рублей. Мужчина признал свою вину и был приговорен к 4 месяцам ограничения свободы.
Напомним, что ранее в поселке Саргатское произошел пожар в одной из квартир двухквартирного дома, в результате которого погибла женщина. По предварительным данным МЧС, причиной пожара стало неосторожное курение.