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Posted 11 ноября, 11:13

Published 11 ноября, 11:13

Modified 11 ноября, 11:15

Updated 11 ноября, 11:15

В Омске осудили мужчину за пожар с ущербом в 6 миллионов рублей

Неосторожность с огнем обошлась в 6 миллионов. Суд вынес приговор омскому рабочему

11 ноября 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске осудили мужчину за пожар с ущербом в 6 миллионов рублей

Мировой судья вынес приговор 59-летнему мужчине, чьи действия привели к разрушению имущества на сумму более 6 миллионов рублей в результате пожара.

В Омске суд вынес приговор мужчине, который, неосторожно обращаясь с огнем, спровоцировал пожар, уничтоживший имущество на сумму более 6 миллионов рублей.

Это произошло 12 декабря прошлого года. Мужчина, не имея соответствующего договора, проводил работы по отогреву трубы в пристройке к зданию столовой на проспекте Губкина. Это помещение использовалось коммерческой фирмой для переработки продукции. Во время работы он использовал газовую горелку, нарушив правила пожарной безопасности. В результате загорелся утеплитель стены, что привело к крупному возгоранию.

Фото: Прокуратура Омской области

Пожар уничтожил имущество, принадлежащее владельцам здания и пристроек, причинив ущерб на сумму более 6 млн рублей. Мужчина признал свою вину и был приговорен к 4 месяцам ограничения свободы.

Напомним, что ранее в  поселке Саргатское произошел пожар в одной из квартир двухквартирного дома, в результате которого погибла женщина. По предварительным данным МЧС, причиной пожара стало неосторожное курение.

Появились кадры с места смертельного пожара в райцентре Омской области
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#Екатерина Тараленко#Преступление#Омск#Омская область#Суд#Приговор#Новости#Ущерб#Правила пожарной безопасности
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