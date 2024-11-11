Комик Денис Дорохов призвал Виталия Хоценко вернуть Омску статус города-сада

Вчера, 10 ноября, комик Денис Дорохов и команда «Регионы» провели концерт в омском ДК «Рубин». Во время выступления Дорохов со сцены обратился к омскому губернатору. Видеозапись появилась в телеграм-канале «Омск-путеводитель».