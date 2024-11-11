Комик Денис Дорохов призвал Виталия Хоценко вернуть Омску статус города-сада

Posted 11 ноября, 13:09
Published 11 ноября, 13:09
Modified 11 ноября, 13:11
Updated 11 ноября, 13:11
Вчера, 10 ноября, комик Денис Дорохов и команда «Регионы» провели концерт в омском ДК «Рубин». Во время выступления Дорохов со сцены обратился к омскому губернатору. Видеозапись появилась в телеграм-канале «Омск-путеводитель».
«Виталий Павлович! Я, Денис Дорохов, и команда „Регионы“, в общем, мы просим вас вернуть Омску статус город-сад», — обратился к Хоценко артист, на что зрительный зал хором ответил «Пожалуйста!»
Напомним, что ранее Главное управление лесного хозяйства Омской области объявило о планах заготовить 8 тысяч сосен для Нового года.