gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 13:09

Published 11 ноября, 13:09

Modified 11 ноября, 13:11

Updated 11 ноября, 13:11

Комик Денис Дорохов призвал Виталия Хоценко вернуть Омску статус города-сада

Комик Денис Дорохов призвал Виталия Хоценко вернуть Омску статус города-сада

11 ноября 2024, 13:09
Фото: 1MI.
Об этом артист попросил прямо со сцены во время своего концерта.

Вчера, 10 ноября, комик Денис Дорохов и команда «Регионы» провели концерт в омском ДК «Рубин». Во время выступления Дорохов со сцены обратился к омскому губернатору. Видеозапись появилась в телеграм-канале «Омск-путеводитель».

«Виталий Павлович! Я, Денис Дорохов, и команда „Регионы“, в общем, мы просим вас вернуть Омску статус город-сад», — обратился к Хоценко артист, на что зрительный зал хором ответил «Пожалуйста!»

Напомним, что ранее Главное управление лесного хозяйства Омской области объявило о планах заготовить 8 тысяч сосен для Нового года.

Новый год к нам мчится: у «Каскада» в Омске появилась праздничная елка
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Зелень#Растения#Сад#Город сад#Омск город сад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика