Километровые пробки, новый тренер «Авангарда» и задержки самолетов. Омск сегодня

По информации хоккейного эксперта Михаила Зислиса, переговоры «Авангарда» с иностранным специалистом Тоддом Рирденом вступили в финальную стадию. Тренер может присоединиться к команде в течение двух недель. Кроме того, по информации телеграм-канала «Хоккейная правда», все детали контракта уже согласованы.