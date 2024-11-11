Километровые пробки, новый тренер «Авангарда» и задержки самолетов. Омск сегодня

Posted 11 ноября, 13:53
Published 11 ноября, 13:53
Modified 11 ноября, 13:53
Updated 11 ноября, 13:53
Новость №1. В понедельник утром на омских дорогах образовались 8-балльные пробки
Сегодня в утренний час пик на омских дорогах образовались километровые пробки. По данным приложения 2Gis, заторы наблюдаются на проспекте Маркса, Ленинградском мосту, улицах Жукова, Думской, Герцена, Орджоникидзе, Красный путь, Заозерной, на проспекте Королева, Красноярском тракте и других частях города.
Новость №2. Скоро в «Авангарде» может появится новый тренер
По информации хоккейного эксперта Михаила Зислиса, переговоры «Авангарда» с иностранным специалистом Тоддом Рирденом вступили в финальную стадию. Тренер может присоединиться к команде в течение двух недель. Кроме того, по информации телеграм-канала «Хоккейная правда», все детали контракта уже согласованы.
Новость №3. Рейс из Омска в Москву задержали на 10 часов из-за технических проблем
Сегодня в омском аэропорту произошла массовая задержка самолетов. Одним из таких случаев стал рейс «Уральских авиалиний», который должен был вылететь в Москву в 6:35 утра, но сделает это лишь в 18:30.