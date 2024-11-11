Финансист Беляев: политика Центробанка лишила промышленность РФ фондового рынка

Posted 11 ноября, 18:18
Published 11 ноября, 18:18
Modified 11 ноября, 18:20
Updated 11 ноября, 18:20
По сообщению «Ридуса», эксперт отметил, что промышленные предприятия обычно инвестируют частично за счет собственных средств, а частично — за счет фондового рынка. Из-за высокой ключевой ставки Центробанка интерес к ценным бумагам российских компаний минимален. Инвесторы предпочитают размещать средства в банке под 20–21%, чем вкладываться в бумаги с неопределенными дивидендами.
Между тем, дивиденды в 20–21% выплачиваются очень редко. По словам экономиста, российская экономика на сегодняшний день во многом зависит от предприятий военно-промышленного комплекса, которые финансируются из госбюджета. У них есть постоянные госзаказы и обеспеченный рынок сбыта. По этой причине они не работают по рыночным правилам. Также сюда относятся предприятия двойного назначения. Однако они могут функционировать лишь в рамках обслуживания ВПК, поскольку выход за эти границы невозможен. Фондовый рынок неэффективен, а кредиты имеют астрономическую стоимость.