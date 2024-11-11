gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 18:18

Published 11 ноября, 18:18

Modified 11 ноября, 18:20

Updated 11 ноября, 18:20

Финансист Беляев: политика Центробанка лишила промышленность РФ фондового рынка

11 ноября 2024, 18:18
Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что российские компании сталкиваются с трудностями в размещении своих ценных бумаг на фондовом рынке из-за высокой ключевой ставки.

По сообщению «Ридуса», эксперт отметил, что промышленные предприятия обычно инвестируют частично за счет собственных средств, а частично — за счет фондового рынка. Из-за высокой ключевой ставки Центробанка интерес к ценным бумагам российских компаний минимален. Инвесторы предпочитают размещать средства в банке под 20–21%, чем вкладываться в бумаги с неопределенными дивидендами.

Между тем, дивиденды в 20–21% выплачиваются очень редко. По словам экономиста, российская экономика на сегодняшний день во многом зависит от предприятий военно-промышленного комплекса, которые финансируются из госбюджета. У них есть постоянные госзаказы и обеспеченный рынок сбыта. По этой причине они не работают по рыночным правилам. Также сюда относятся предприятия двойного назначения. Однако они могут функционировать лишь в рамках обслуживания ВПК, поскольку выход за эти границы невозможен. Фондовый рынок неэффективен, а кредиты имеют астрономическую стоимость.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика