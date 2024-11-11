Эксперт прокомментировал возможность ЦБ ограничивать доходы по вкладам юрлиц

“Ридус» пишет, что это один из способов побудить бизнес направлять средства в развитие производственной деятельности. Предлагается создать условия, при которых юридические лица не смогут размещать средства на высокодоходных депозитах. В настоящее время уже идут соответствующие переговоры с Центробанком. Экономист считает, что такая мера будет эффективной, но лишь в отношении крупного бизнеса. Что касается малого и среднего предпринимательства, то здесь это, скорее всего, не сработает. Владельцы небольших компаний могут легко разместить деньги на депозит, как физические лица.