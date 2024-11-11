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Posted 11 ноября, 18:08

Published 11 ноября, 18:08

Modified 11 ноября, 18:10

Updated 11 ноября, 18:10

Эксперт прокомментировал возможность ЦБ ограничивать доходы по вкладам юрлиц

11 ноября 2024, 18:08
Доктор экономических наук Алексей Зубец, комментируя обеспокоенность российских властей по поводу увеличения объемов денежных вкладов компаний вместо их инвестирования, отметил, что Банк России может значительно сократить доходность по депозитам для организаций.

Ридус» пишет, что это один из способов побудить бизнес направлять средства в развитие производственной деятельности. Предлагается создать условия, при которых юридические лица не смогут размещать средства на высокодоходных депозитах. В настоящее время уже идут соответствующие переговоры с Центробанком. Экономист считает, что такая мера будет эффективной, но лишь в отношении крупного бизнеса. Что касается малого и среднего предпринимательства, то здесь это, скорее всего, не сработает. Владельцы небольших компаний могут легко разместить деньги на депозит, как физические лица.

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