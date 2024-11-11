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Posted 11 ноября, 18:14

Published 11 ноября, 18:14

Modified 11 ноября, 18:16

Updated 11 ноября, 18:16

Эксперт оценила перспективы иска Михалкова к Украине

11 ноября 2024, 18:14
Адвокат Елена Сенина высказала мнение о жалобе, которую подал в арбитражный суд Крыма Никита Михалков в связи с неудовлетворительным качеством воды в санатории Союза.

Как пишет «Ридус», Сенина охарактеризовала шансы на успех судебного иска, который был подан по инициативе санатория в Алуште, как «весьма слабые». По ее словам, хотя правопреемство было обширным в момент передачи Крыма от Украины к Российской Федерации, с тех пор уже истек срок давности для привлечения к гражданской ответственности соответствующего руководства. Организация хочет взыскать с ответчика в сумме свыше сорока восьми миллионов рублей.

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