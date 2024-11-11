Эксперт оценила перспективы иска Михалкова к Украине

Как пишет «Ридус», Сенина охарактеризовала шансы на успех судебного иска, который был подан по инициативе санатория в Алуште, как «весьма слабые». По ее словам, хотя правопреемство было обширным в момент передачи Крыма от Украины к Российской Федерации, с тех пор уже истек срок давности для привлечения к гражданской ответственности соответствующего руководства. Организация хочет взыскать с ответчика в сумме свыше сорока восьми миллионов рублей.