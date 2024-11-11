Экс-главный тренер «Авангарда» Рябыкин назвал «болью» выступление команды в КХЛ

Posted 11 ноября, 04:02
Published 11 ноября, 04:02
Modified 11 ноября, 04:02
Updated 11 ноября, 04:02
Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал положение дел в омском клубе на старте регулярного чемпионата КХЛ. Напомним, что «ястребы» проводят крайне нестабильный сезон и проигрывают большую часть встреч. Рябыкин уверен, что команда находится в психологической ловушке и не может из нее выбраться из-за давления со всех сторон.
«Старт „Авангарда“ — моя боль. Вроде бы все у команды есть, но она постоянно пропускает легкие голы, при этом сама забивает с трудом. Уже говорил, что команда — в психологической ловушке. Это Омск, город живет хоккеем, давление всюду — и на игроков, и на тренеров. И с каждым поражением оно только накапливается. Пожелаю „ястребам“ вырваться из этого замкнутого круга», — передает слова Дмитрия Рябыкина портал Russia-Hockey.
Экс-главный тренер отметил, что ситуацию может изменить встреча со СКА на G-Drive Арене, которая пройдет сегодня, 11 ноября. По всей вероятности, матч получится ярким и напряженным, так как и армейцы сейчас проходят непростой период: команда потерпела четыре поражения подряд, из-за чего опустилась на третье место в Западной конференции и серьезно настроена на борьбу.
Дмитрий Рябыкин возглавил «Авангард» после ухода Боба Хартли в мае 2022. Канадский специалист проработал в клубе четыре сезона и привел команду к заветному Кубку Гагарина в 2021 году (тогда Рябыкин был ассистентом главного тренера — прим. ред.).
Но приемник не задержался на должности даже на сезон: уже в начале следующего регулярного чемпионата Рябыкина сменил Михаил Кравец. Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты команды.
Сейчас «Авангард» занимает 10 место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» провели 22 матча и набрали в них 18 очков. Последняя игра сложилась для команды не лучшим образом: омичи упустили победу в овертайме на льду владивостоксого «Адмирала». Встреча завершилась со счетом 2:3.