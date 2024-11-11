Экс-главный тренер «Авангарда» Рябыкин назвал «болью» выступление команды в КХЛ

Экс-главный тренер отметил, что ситуацию может изменить встреча со СКА на G-Drive Арене, которая пройдет сегодня, 11 ноября. По всей вероятности, матч получится ярким и напряженным, так как и армейцы сейчас проходят непростой период: команда потерпела четыре поражения подряд, из-за чего опустилась на третье место в Западной конференции и серьезно настроена на борьбу.