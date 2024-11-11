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Posted 11 ноября, 05:28

Published 11 ноября, 05:28

Modified 11 ноября, 05:30

Updated 11 ноября, 05:30

В Омске элитных щенков продают за 130 тысяч рублей

Далеко не всем по карману: показываем, каких щенков продают в Омске за 130 тысяч

11 ноября 2024, 05:28
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске элитных щенков продают за 130 тысяч рублей

На популярных сайтах объявлений можно встретить немало предложений по продаже щенков. Стоимость милых домашних животных превышает 100 тысяч рублей. В материале Города55 — показываем дорогих четвероногих и рассказываем о них подробнее.

Многие подыскивают себе новых пушистых друзей в приютах, но есть и те, кто готов отдавать за домашних питомцев крупные суммы. Ранее Город55 публиковал подборку с самыми дорогими котятами, продаваемыми в Омске на популярном сайте объявлений. Сейчас же мы решили посмотреть, каких «золотых» щенков продают за 100 тысяч рублей и более и почему за этих малышей просят такие суммы. Предупреждаем — будет невозможно остаться равнодушными.

Ласковая и кокетливая кавалер-кинг-чарльз-спаниель за 130 тысяч

Самым дорогим в нашей подборке стал щенок-девочка породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Стоит такая собака 130 тысяч рублей. Четвероногие этой породы обладают умным, ласковым и игривым нравом. Веселые лохматые непоседы очень привязываются к своим хозяевам и не могут долго оставаться в одиночестве.

По словам продавца, щенок, у которого нет недостатков, уже готов к переезду в новый дом. У него в наличии есть выписка из Всероссийской единой родословной книги РКФ, выполнена вакцинация Вангард. Все проверки здоровья и генетические тесты, кстати, прошли и родители милой собачки.

Ласковая красотка за 130 тысяч рублейЛасковая красотка за 130 тысяч рублей
Ласковая красотка за 130 тысяч рублей. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Темпераментная акита-ину за 120 тысяч

В Омском племенном питомнике за 120 тысяч рублей продают милейших щенков породы акита-ину или японская акита. Окрас у малышей «с отличной анатомией и темпераментом» — белый и рыжий.

Собаки этой породы (она, кстати, изначально появилась в провинции Акита на японском острове Хонсю) обладают безупречными манерами, терпеливы и ласковы, а также очень преданы хозяину.

Родители выставленных на продажу щенков имеют отличную родословную, тесты на отсутствие генетических наследственных заболеваний и огромное количество титулов.

Игривый малыш белого окрасаИгривый малыш белого окраса
Рыжий красавец породы акина-ину еще совсем маленькийРыжий красавец породы акина-ину еще совсем маленький
У щенков родители с отличной родословной и множеством титуловУ щенков родители с отличной родословной и множеством титулов
Игривый малыш белого окраса. Фото: Скриншот сайта "Авито"

Красотка кавалер-кинг-чарльз-спаниель, но уже за 120 тысяч

Следующим в нашей подборке снова стал щенок породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Девочку, которой сейчас исполнилось только 3,5 месяца, можно купить за 120 тысяч рублей. Правда, для тех, кто не собирается заниматься разведением породы и участвовать в каких-либо выставках, цена будет еще ниже.

«В домашние любимцы без права разведения и выставок цена 80 000», — говорится в объявлении.

По словам продавца, у крохи отличный темперамент и характер, а ее родители прошли все проверки по здоровью и имеют чистые генетические тесты.

Для тех, кто просто находится в поиске домашнего любимца, стоимость щенка будет нижеДля тех, кто просто находится в поиске домашнего любимца, стоимость щенка будет ниже
Для тех, кто просто находится в поиске домашнего любимца, стоимость щенка будет ниже. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Щенок-доберман от служебных родителей за 110 тысяч

Внушительную сумму придется отдать и за щенков породы доберман. Четвероногих малышей от служебных родителей оценили в 110 тысяч рублей.

«Купированные, чипированные, привитые, полностью готовые переехать в ваш дом», — пишет продавец.

Мы же напомним, что эта порода короткошерстных служебных собак отличается энергичным и активным нравом, отлично переносит высокие нагрузки, уравновешена и предана своему владельцу. Сейчас доберманов чаще всего можно увидеть в качестве сторожей, ищеек и просто собак-компаньонов.

Посмотрите на глаза этого милого малыша-доберманаПосмотрите на глаза этого милого малыша-добермана
У щенков служебные родителиУ щенков служебные родители
Посмотрите на глаза этого милого малыша-добермана. Фото: Скриншот сайта "Авито"

«Сливочно-пломбирный» американский булли покет за 100 тысяч

Последним в нашем топе самых дорогих продаваемых щенков стал четвероногий породы американский булли покет. Забрать его в свою семью можно за 100 тысяч рублей.

«Предлагается уникальная девочкa американского булли — перспективнa в шоу, в брид (на условияx питомникa) и простo в любимицы в семью», — говорится в объявлении.

Немного о породе: это самые миниатюрные из всех американцев. Рост кобелей, например, достигает только 36-43 см. В остальном по внешнему виду они полностью соответствуют стандарту породы.

Продавец отмечает, что девочка этой породы — яркая, харизматичная с перспективно обмускуленными плечами и корректной породной анатомией. Окрас американского булли необычайно красивый и нежный — оттенок сливочного пломбира.

«Без брака, ровный полный хвост без узлов и заломов, зубки в молочке свободные ножницы», — добавил владелец.

Малышка, кстати, внучка известных кобелей-производителей NSВС РОРЕYЕ, МАNGО LV, правнучка КGВ аkа SРОUТNIК. В общем в родословной щенка отличные крови питомников с мировым именем. Сам американский булли сейчас находится не в Омске, но в питомнике пообещали доставить щенка в любом направлении.

У щенка нежный сливочно-пломбирный окрасУ щенка нежный сливочно-пломбирный окрас
У щенка нежный сливочно-пломбирный окрас. Фото: Скриншот сайта «Авито»

Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что в Омске участились случаи нападений белок на местных жителей. С начала года белки покусали почти 150 омичей. Встречи с этими грызунами могут обернуться и негативными последствиями, так как белки переносят бешенство, а также лептоспироз и туляремию.

Пушистая опасность: какие смертельные заболевания можно подхватить из-за укуса белки
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Продажа#Животные#Новости#Объявление#Собака#Щенки
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