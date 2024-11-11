Далеко не всем по карману: показываем, каких щенков продают в Омске за 130 тысяч

Posted 11 ноября, 05:28
Published 11 ноября, 05:28
Modified 11 ноября, 05:30
Updated 11 ноября, 05:30
Многие подыскивают себе новых пушистых друзей в приютах, но есть и те, кто готов отдавать за домашних питомцев крупные суммы. Ранее Город55 публиковал подборку с самыми дорогими котятами, продаваемыми в Омске на популярном сайте объявлений. Сейчас же мы решили посмотреть, каких «золотых» щенков продают за 100 тысяч рублей и более и почему за этих малышей просят такие суммы. Предупреждаем — будет невозможно остаться равнодушными.
Самым дорогим в нашей подборке стал щенок-девочка породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Стоит такая собака 130 тысяч рублей. Четвероногие этой породы обладают умным, ласковым и игривым нравом. Веселые лохматые непоседы очень привязываются к своим хозяевам и не могут долго оставаться в одиночестве.
По словам продавца, щенок, у которого нет недостатков, уже готов к переезду в новый дом. У него в наличии есть выписка из Всероссийской единой родословной книги РКФ, выполнена вакцинация Вангард. Все проверки здоровья и генетические тесты, кстати, прошли и родители милой собачки.
В Омском племенном питомнике за 120 тысяч рублей продают милейших щенков породы акита-ину или японская акита. Окрас у малышей «с отличной анатомией и темпераментом» — белый и рыжий.
Собаки этой породы (она, кстати, изначально появилась в провинции Акита на японском острове Хонсю) обладают безупречными манерами, терпеливы и ласковы, а также очень преданы хозяину.
Родители выставленных на продажу щенков имеют отличную родословную, тесты на отсутствие генетических наследственных заболеваний и огромное количество титулов.
Следующим в нашей подборке снова стал щенок породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Девочку, которой сейчас исполнилось только 3,5 месяца, можно купить за 120 тысяч рублей. Правда, для тех, кто не собирается заниматься разведением породы и участвовать в каких-либо выставках, цена будет еще ниже.
«В домашние любимцы без права разведения и выставок цена 80 000», — говорится в объявлении.
По словам продавца, у крохи отличный темперамент и характер, а ее родители прошли все проверки по здоровью и имеют чистые генетические тесты.
Внушительную сумму придется отдать и за щенков породы доберман. Четвероногих малышей от служебных родителей оценили в 110 тысяч рублей.
«Купированные, чипированные, привитые, полностью готовые переехать в ваш дом», — пишет продавец.
Мы же напомним, что эта порода короткошерстных служебных собак отличается энергичным и активным нравом, отлично переносит высокие нагрузки, уравновешена и предана своему владельцу. Сейчас доберманов чаще всего можно увидеть в качестве сторожей, ищеек и просто собак-компаньонов.
Последним в нашем топе самых дорогих продаваемых щенков стал четвероногий породы американский булли покет. Забрать его в свою семью можно за 100 тысяч рублей.
«Предлагается уникальная девочкa американского булли — перспективнa в шоу, в брид (на условияx питомникa) и простo в любимицы в семью», — говорится в объявлении.
Немного о породе: это самые миниатюрные из всех американцев. Рост кобелей, например, достигает только 36-43 см. В остальном по внешнему виду они полностью соответствуют стандарту породы.
Продавец отмечает, что девочка этой породы — яркая, харизматичная с перспективно обмускуленными плечами и корректной породной анатомией. Окрас американского булли необычайно красивый и нежный — оттенок сливочного пломбира.
«Без брака, ровный полный хвост без узлов и заломов, зубки в молочке свободные ножницы», — добавил владелец.
Малышка, кстати, внучка известных кобелей-производителей NSВС РОРЕYЕ, МАNGО LV, правнучка КGВ аkа SРОUТNIК. В общем в родословной щенка отличные крови питомников с мировым именем. Сам американский булли сейчас находится не в Омске, но в питомнике пообещали доставить щенка в любом направлении.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что в Омске участились случаи нападений белок на местных жителей. С начала года белки покусали почти 150 омичей. Встречи с этими грызунами могут обернуться и негативными последствиями, так как белки переносят бешенство, а также лептоспироз и туляремию.