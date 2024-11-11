Далеко не всем по карману: показываем, каких щенков продают в Омске за 130 тысяч

Многие подыскивают себе новых пушистых друзей в приютах, но есть и те, кто готов отдавать за домашних питомцев крупные суммы. Ранее Город55 публиковал подборку с самыми дорогими котятами, продаваемыми в Омске на популярном сайте объявлений. Сейчас же мы решили посмотреть, каких «золотых» щенков продают за 100 тысяч рублей и более и почему за этих малышей просят такие суммы. Предупреждаем — будет невозможно остаться равнодушными.