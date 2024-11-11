Без фары и надежды: как трагедия оборвала жизнь омского пса-терапевта

Posted 11 ноября, 13:03
Published 11 ноября, 13:03
Modified 11 ноября, 13:33
Updated 11 ноября, 13:33
В Омске известный канистерапевт Юлия Стрельская поделилась на своей странице в социальных сетях печальной новостью о гибели пса-терапевта по имени Арни.
Трагедия произошла в Новосибирской области, куда женщина приехала вместе с Арни для работы с детьми. По ее словам, машина, сбившая собаку, двигалась по деревне на высокой скорости и без включенных фар, что сделало его практически невидимым в темноте. К сожалению, пес не выжил после столкновения.
Кроме своей терапевтической работы Арни был настоящим другом для женщины.
«Шпиц ходил со мной в походы, охранял меня от монстров под кроватью, встречал меня лаем и ездил со мной по скучным делам просто потому, что со мной ему было лучше, чем без меня», — пишет Юлия Стрельская.
Напомним, что ранее в Омске водитель выбрал нестандартный способ прогулки с собакой, напоминающей алабая. Он закрепил ошейник на питомце и провел поводок через окно автомобиля. Этим событием заинтересовались правоохранительные органы, которые планировали провести проверку.