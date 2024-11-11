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Posted 11 ноября, 13:03

Published 11 ноября, 13:03

Modified 11 ноября, 13:33

Updated 11 ноября, 13:33

Омский пес-терапевт погиб под колесами машины в Новосибирской области

Без фары и надежды: как трагедия оборвала жизнь омского пса-терапевта

11 ноября 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney.

Омский пес-терапевт погиб под колесами машины в Новосибирской области

Канистерапевт из Омска сообщила о трагической гибели своего пса-терапевта Арни, который погиб под колесами автомобиля в Новосибирской области.

В Омске известный канистерапевт Юлия Стрельская поделилась на своей странице в социальных сетях печальной новостью о гибели пса-терапевта по имени Арни.

Трагедия произошла в Новосибирской области, куда женщина приехала вместе с Арни для работы с детьми. По ее словам, машина, сбившая собаку, двигалась по деревне на высокой скорости и без включенных фар, что сделало его практически невидимым в темноте. К сожалению, пес не выжил после столкновения.

Кроме своей терапевтической работы Арни был настоящим другом для женщины.

«Шпиц ходил со мной в походы, охранял меня от монстров под кроватью, встречал меня лаем и ездил со мной по скучным делам просто потому, что со мной ему было лучше, чем без меня», — пишет Юлия Стрельская.

Напомним, что ранее в Омске водитель выбрал нестандартный способ прогулки с собакой, напоминающей алабая. Он закрепил ошейник на питомце и провел поводок через окно автомобиля. Этим событием заинтересовались правоохранительные органы, которые планировали провести проверку.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Новосибирск#Социальные сети#Автомобиль#Новости#Трагедия#Пес#Погиб#Дорожно-транспортное происшествие
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