Без фары и надежды: как трагедия оборвала жизнь омского пса-терапевта

Трагедия произошла в Новосибирской области, куда женщина приехала вместе с Арни для работы с детьми. По ее словам, машина, сбившая собаку, двигалась по деревне на высокой скорости и без включенных фар, что сделало его практически невидимым в темноте. К сожалению, пес не выжил после столкновения.