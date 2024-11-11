Арктический воздух принесет в Омскую область мощные морозы

Posted 11 ноября, 12:02
Published 11 ноября, 12:02
Modified 11 ноября, 13:19
Updated 11 ноября, 13:19
Уже с этой недели в Омской области резко похолодает. По данным сервиса Ventusky, со вторника, 12 ноября, по четверг, 14 ноября, в регионе температура воздуха опустится до -8… -14 днем и до -21 градуса ночью.
«В период с 12 по 14 ноября холодный арктический воздух, во власти которого будет находиться не только Западная Сибирь, но и большая часть территории РФ, станет причиной для дальнейшего понижения температуры воздуха», — добавили в Обь-Иртышском УГМС.
Однако к концу недели снова станет теплее. По прогнозу метеорологов, с 15 по 17 ноября столбик термометра не опустится ниже -3 градусов. Местами по региону в эти дни ожидаются осадки. Такая температура продержится до начала следующей недели.