23-летняя спортсменка из Омска стала трехкратной чемпионкой России по боксу

Posted 11 ноября, 05:35
Published 11 ноября, 05:35
Modified 11 ноября, 05:37
Updated 11 ноября, 05:37
Омичка Салтанат Меденова вернулась с чемпионата России по боксу с победой. Соревнования проходили в Серпухове Московской области с 1 по 9 ноября. В финальном бою в категории до 81 кг омичка оказалась сильнее чемпионки мира среди женщин Анастасии Демурчан из Краснодарского края. Таким образом, Салтанат уже трижды подтвердила звание сильнейшей в России.
По словам омской спортсменки, бой для нее был одним из самых тяжелых.
«Немного было трудно психологически, но вышла на ринг и стало легче. Я стала трехкратной чемпионкой России, но еще не осознала это. Возможно, поверю в этот результат утром», — отметила чемпионка.
Добавим, что в прошлом году Салтанат Меденова смогла выступить на чемпионате России после завоеванного золота на чемпионате Сибирского федерального округа по боксу имени первого директора Омского НПЗ Александра Малунцева. Этот турнир проводился в Омске при поддержке ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Уже выступая на прошлогоднем чемпионате России, омичка победила нижегородскую спортсменку Евгению Молочкову. Эта победа дала Салтанат как победительнице прошлого года возможность выступить на чемпионате России без отбора.