23-летняя спортсменка из Омска стала трехкратной чемпионкой России по боксу

Добавим, что в прошлом году Салтанат Меденова смогла выступить на чемпионате России после завоеванного золота на чемпионате Сибирского федерального округа по боксу имени первого директора Омского НПЗ Александра Малунцева. Этот турнир проводился в Омске при поддержке ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Уже выступая на прошлогоднем чемпионате России, омичка победила нижегородскую спортсменку Евгению Молочкову. Эта победа дала Салтанат как победительнице прошлого года возможность выступить на чемпионате России без отбора.