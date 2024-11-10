ЗАГС удивляет: больше 200 омичей решили создать семью с иностранцами

Posted 10 ноября, 13:05
Published 10 ноября, 13:05
Modified 10 ноября, 13:07
Updated 10 ноября, 13:07
Омское управление ЗАГС опубликовало новую статистику. По данным ведомства, за девять месяцев этого года 241 житель нашего региона заключил брак с иностранцем. Из них 225 пар получились с гражданами ближнего зарубежья, еще 16 — с гражданами дальнего зарубежья. В сравнении с прошлым годом союзов с иностранцами стали на 19 меньше.
По статистике ЗАГСа, всего в Омской области за указанный период появилось 9297 новых семей, из них почти половина вступили в брак впервые. При этом же за 9 месяцев распалось 6257 пар.
Ранее Город55 писал, что омские ЗАГСы зафиксировали очередное снижение числа рождений. Судя по свежим данным, рождаемость в регионе продолжает снижаться. За первые 9 месяцев 2023 год родились 11 696 маленьких омичей, за тот же период в 2022 — 12 277, в 2021 — 13 137.