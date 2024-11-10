gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 13:05

Published 10 ноября, 13:05

Modified 10 ноября, 13:07

Updated 10 ноября, 13:07

В Омске снизилось число браков с иностранцами

ЗАГС удивляет: больше 200 омичей решили создать семью с иностранцами

10 ноября 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске снизилось число браков с иностранцами

Предпочтительнее оказались граждане ближнего зарубежья.

Омское управление ЗАГС опубликовало новую статистику. По данным ведомства, за девять месяцев этого года 241 житель нашего региона заключил брак с иностранцем. Из них 225 пар получились с гражданами ближнего зарубежья, еще 16 — с гражданами дальнего зарубежья. В сравнении с прошлым годом союзов с иностранцами стали на 19 меньше.

По статистике ЗАГСа, всего в Омской области за указанный период появилось 9297 новых семей, из них почти половина вступили в брак впервые. При этом же за 9 месяцев распалось 6257 пар.

Ранее Город55 писал, что омские ЗАГСы зафиксировали очередное снижение числа рождений. Судя по свежим данным, рождаемость в регионе продолжает снижаться. За первые 9 месяцев 2023 год родились 11 696 маленьких омичей, за тот же период в 2022 — 12 277, в 2021 — 13 137.

В Омской области смертность в 1,7 раза превысила рождаемость
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Статистика#Рождаемость#ЗАГС#Иностранцы#Браки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика