ЗАГС удивляет: больше 200 омичей решили создать семью с иностранцами

Омское управление ЗАГС опубликовало новую статистику. По данным ведомства, за девять месяцев этого года 241 житель нашего региона заключил брак с иностранцем. Из них 225 пар получились с гражданами ближнего зарубежья, еще 16 — с гражданами дальнего зарубежья. В сравнении с прошлым годом союзов с иностранцами стали на 19 меньше.