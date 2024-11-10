В Омской области создали Земельный фонд

Posted 10 ноября, 04:07
Published 10 ноября, 04:07
Modified 10 ноября, 04:07
Updated 10 ноября, 04:07
В регионе 5 ноября официально зарегистрировали казенное учреждение «Земельный фонд Омской области», учредителем которого является минимущества.
Согласно данным Rusprofile, исполняющим обязанности директора является Павел Попов. Чиновник также работает заместителем департамента учета собственности и земельных отношений в минимущества региона.
Земельный фонд будет заниматься вопросами рационального использования сельскохозяйственных угодий, инвентаризацией земель и формированием предложений по их использованию.