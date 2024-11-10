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Posted 10 ноября, 04:07

Published 10 ноября, 04:07

Modified 10 ноября, 04:07

Updated 10 ноября, 04:07

Иллюстрация

В Омской области создали Земельный фонд

10 ноября 2024, 04:07
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Учреждение будет заниматься вопросами рационального использования сельскохозяйственных угодий, инвентаризацией земель и формированием предложений по их использованию.

В регионе 5 ноября официально зарегистрировали казенное учреждение «Земельный фонд Омской области», учредителем которого является минимущества.

Согласно данным Rusprofile, исполняющим обязанности директора является Павел Попов. Чиновник также работает заместителем департамента учета собственности и земельных отношений в минимущества региона.

Земельный фонд будет заниматься вопросами рационального использования сельскохозяйственных угодий, инвентаризацией земель и формированием предложений по их использованию.

В Омской области откроют «Земельный фонд» по вопросам сельского хозяйства
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Новости#Минимущества#Павел Попов
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