В Омской области создали Земельный фонд

Учреждение будет заниматься вопросами рационального использования сельскохозяйственных угодий, инвентаризацией земель и формированием предложений по их использованию.

В регионе 5 ноября официально зарегистрировали казенное учреждение «Земельный фонд Омской области», учредителем которого является минимущества. Согласно данным Rusprofile, исполняющим обязанности директора является Павел Попов. Чиновник также работает заместителем департамента учета собственности и земельных отношений в минимущества региона. Земельный фонд будет заниматься вопросами рационального использования сельскохозяйственных угодий, инвентаризацией земель и формированием предложений по их использованию. В Омской области откроют «Земельный фонд» по вопросам сельского хозяйства Узнать подробнее