Сегодня на Омск обрушится очередная неприятность

С 9 утра в воскресенье, 10 ноября, магнитосфера находится в возбужденном состоянии. По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня к полудню может произойти магнитная буря — вероятность ее возникновения равна 30%.