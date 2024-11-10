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Posted 10 ноября, 03:37

Published 10 ноября, 03:37

Modified 10 ноября, 03:40

Updated 10 ноября, 03:40

Сегодня на Омск обрушится очередная неприятность

Сегодня на Омск обрушится очередная неприятность

10 ноября 2024, 03:37
Фото: Изображение Midjourney.
Ее влияние омичи могут почувствовать уже к полудню.

С 9 утра в воскресенье, 10 ноября, магнитосфера находится в возбужденном состоянии. По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня к полудню может произойти магнитная буря — вероятность ее возникновения равна 30%.

Буря будет равна практически равна уровню G1 (слабая). Магнитосфера должна успокоиться только после 18 часов.

Фото: Лабораториия солнечной астрономи ИКИ и ИСЗФ

По предварительному прогнозу ученых, до конца ноября омичей не будут беспокоить сильные магнитные бури. Магнитосфера лишь периодически будет в возбужденном состоянии.

Метеозависимых в период бурь могут беспокоить головная боль, слабость, головокружение, скачки артериального давления.

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#Ольга Скворцова#Омск#Прогноз#Магнитные бури#Ученые#Специалисты#Магнитосфера
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