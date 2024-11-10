Сегодня на Омск обрушится очередная неприятность

Posted 10 ноября, 03:37
Published 10 ноября, 03:37
Modified 10 ноября, 03:40
Updated 10 ноября, 03:40
С 9 утра в воскресенье, 10 ноября, магнитосфера находится в возбужденном состоянии. По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня к полудню может произойти магнитная буря — вероятность ее возникновения равна 30%.
Буря будет равна практически равна уровню G1 (слабая). Магнитосфера должна успокоиться только после 18 часов.
По предварительному прогнозу ученых, до конца ноября омичей не будут беспокоить сильные магнитные бури. Магнитосфера лишь периодически будет в возбужденном состоянии.
Метеозависимых в период бурь могут беспокоить головная боль, слабость, головокружение, скачки артериального давления.