Омичка Салтанат Меденова стала двукратной чемпионкой России

Posted 10 ноября, 05:30
Published 10 ноября, 05:30
Modified 10 ноября, 05:32
Updated 10 ноября, 05:32
Омичка Салтанат Меденова второй раз подряд стала чемпионкой России по боксу в весовой категории до 81 кг. В финальной поединке чемпионата страны среди женщин, проходившем в подмосковном Серпухове, она победила Анастасию Демурчян из Краснодарского края.
Соперница омички является Заслуженным мастером спорта. В прошлом году она стала чемпионкой мира, но в более легкой весовой категории. Тогда омичка сражалась с нижегородской спортсменкой Евгенией Молочковой и стала победительницей по очкам 5:0. Сейчас же Анастасия решила попробовать себя в непривычном для себя весе.
Несмотря на то, что Меденова уступала сопернице по габаритам, она доминировала на протяжении всего поединка и по решению судей была признана победителем боя, став двукратной чемпионкой России. Омичка получила не только золотую медаль, но и чек на 1,5 млн рублей.