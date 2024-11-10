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Posted 10 ноября, 05:30

Published 10 ноября, 05:30

Modified 10 ноября, 05:32

Updated 10 ноября, 05:32

Омичка Салтанат Меденова стала двукратной чемпионкой России

Омичка Салтанат Меденова стала двукратной чемпионкой России

10 ноября 2024, 05:30
Фото: 1MI.
Она победила соперницу из Краснодарского края.

Омичка Салтанат Меденова второй раз подряд стала чемпионкой России по боксу в весовой категории до 81 кг. В финальной поединке чемпионата страны среди женщин, проходившем в подмосковном Серпухове, она победила Анастасию Демурчян из Краснодарского края.

Соперница омички является Заслуженным мастером спорта. В прошлом году она стала чемпионкой мира, но в более легкой весовой категории. Тогда омичка сражалась с нижегородской спортсменкой Евгенией Молочковой и стала победительницей по очкам 5:0. Сейчас же Анастасия решила попробовать себя в непривычном для себя весе.

Несмотря на то, что Меденова уступала сопернице по габаритам, она доминировала на протяжении всего поединка и по решению судей была признана победителем боя, став двукратной чемпионкой России. Омичка получила не только золотую медаль, но и чек на 1,5 млн рублей.

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#Ольга Скворцова#Спорт#Омск#Краснодарский край#Золотая медаль#Нижегородская область#Чемпионат России#Бокс
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