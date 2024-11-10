Омичка Салтанат Меденова стала двукратной чемпионкой России

Соперница омички является Заслуженным мастером спорта. В прошлом году она стала чемпионкой мира, но в более легкой весовой категории. Тогда омичка сражалась с нижегородской спортсменкой Евгенией Молочковой и стала победительницей по очкам 5:0. Сейчас же Анастасия решила попробовать себя в непривычном для себя весе.