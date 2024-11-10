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Posted 10 ноября, 13:48

Published 10 ноября, 13:48

Modified 10 ноября, 13:56

Updated 10 ноября, 13:56

Психолог предупредила, чем для ребенка может обернуться гиперопека

Когда забота душит? Психолог объяснила, чем опасна родительская гиперопека

10 ноября 2024, 13:48
Фото: 1MI.

Психолог предупредила, чем для ребенка может обернуться гиперопека

Разбираемся со случаем, когда подросток игнорирует общественную мораль и пытается противостоять ей.

В конце августа в районе улицы 11-й Ремесленной 17-летний парень избил своего сверстника, пригрозил ему ножом и украл банковскую карту. Конфликт между молодыми людьми произошел из-за ревности. Семье пострадавшего мальчика оказала консультативную помощь психолог Ирина Чернышева. Сейчас специалист работает с ребенком в рамках сопровождения уголовного дела.

Корреспондент Города55 Ольга Скворцова связалась со специалистом и узнала, чем могло быть обусловлено поведение нападавшего подростка и чем это опасно, если вовремя не привлечь к ответственности и не начать работу с психологом.

По словам Ирины Чернышевой, нарушения в поведении подростка всегда связаны с проблемами в семье.

«Не зная семью, можем только предполагать: агрессия в семье, эмоциональное отвержение ребенка родителями, гипер или гипоопека, контроль, запрет на эмоции у ребенка, когда ему „не позволяют“ проявлять чувства (гнев, обида, стыд, злость), которые он потом будет вымещать на других. Может быть в семье кто-то из родителей употребляет ПАВ, а может происходили или по настоящее время происходят скандалы между родителями», — подчеркнула Чернышева.

Возможно, агрессивным поведением подросток пытается самоутвердиться за счет других. Чаще всего такие проявления возникают из-за низкой самооценки, добавила специалист.

«Если такое поведение уже сформировано у подростка, то вряд ли сами родители смогут что-то изменить. Может, они и не осознают у сына нарушения поведения, либо уже не справляются с ним или не хотят по каким-то причинам. Конечно, такие проявления надо пресекать, иначе, чувствуя свою безнаказанность, подросток может позволить себе еще больше. Когда „тебя несёт“, появляется кураж от своих деструктивных действий», — заключила психолог.
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#Ольга Скворцова#Омск#Подростки#Семья#Психология#Агрессия#Город55#Преступления
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