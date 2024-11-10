Как похудеть и при этом нормально питаться: 8 главных советов омского врача

Многие сидят на изнуряющих диетах, чтобы похудеть. Однако из-за этого могут возникнуть различные проблемы со здоровьем. Важно помнить, что снижение массы тела достигается преобладанием расхода энергии над поступающими с пищей калориями. Как можно безопасно похудеть, Городу55 рассказал омский нутрициолог, дерматолог и трихолог Сергей Стародубцев.