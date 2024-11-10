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Posted 10 ноября, 12:05

Published 10 ноября, 12:05

Modified 10 ноября, 12:11

Updated 10 ноября, 12:11

Омский врач назвал 8 главных правил, как правильно и безопасно похудеть

Как похудеть и при этом нормально питаться: 8 главных советов омского врача

10 ноября 2024, 12:05
Фото: 1MI.

Омский врач назвал 8 главных правил, как правильно и безопасно похудеть

Эксперт предлагает изменить образ жизни, благодаря которому будут результаты.

Многие сидят на изнуряющих диетах, чтобы похудеть. Однако из-за этого могут возникнуть различные проблемы со здоровьем. Важно помнить, что снижение массы тела достигается преобладанием расхода энергии над поступающими с пищей калориями. Как можно безопасно похудеть, Городу55 рассказал омский нутрициолог, дерматолог и трихолог Сергей Стародубцев.

Врач назвал восемь главных правил:

  • потребление пищи 2-3 раза в сутки без перекусов. Полноценный завтрак, обед и ужин. Перекусы значительно увеличивают суточный калораж пищи;
  • с каждым приемом пищи употреблять ощутимую порцию овощного салата с зеленью, заправленного оливковым, льняным или рыжиковым маслом Extra Virgin
  • в каждом приеме пищи должен быть белковый продукт: мясо, рыба, бобовые, яйца, творог, сыр;
  • следует отдать предпочтение следующим гарнирам: бурый/красный/дикий рис, киноа, булгур, полба, перловая крупа (в них клетчатка + микроэлементы и витамины). А вот картофель, макароны, хлебобулочные изделия минимизировать или вообще отказаться от них;
  • пищу можно запивать небольшим количеством воды или зеленого чая (можно добавлять немного меда). Спустя 30-60 минут после еды можно полноценно попить воды или зеленый чай;
  • если захотел десерта, то лучше всего после еды поесть фрукты: виноград, банан, киви, мандарины и любые другие (в умеренном количестве — 100-200 г). Если очень хочется, 1-2 раза в неделю можно поесть шоколад, тортики, пирожные (в умеренном количестве — ¼-1/5 шоколадки, ломтик тортика, одно пирожное). Фанатичный запрет десертов приводит к срывам;
  • добавки (в дополнение к базовым). Эти вещества «разгоняют» обмен веществ: мио-инозитол 750-1000 мг 1 раз в сутки во время ужина, липоевая кислота 300 мг 2-3 раза в неделю во время обеда, L-Carnitine 500 мг 2 раза в сутки;
  • полезна любая физическая активность: ходьба, бег, тренажерный зал, уборка дома, работа в саду, зарядка на работе. Рекомендуется двигаться каждый день как можно больше.
«Это не диета на неделю/месяц, а образ жизни, который можно практиковать годами. На холодильник необходимо повестить лист и раз в неделю отмечать свой вес. Очень важно запоминать размер порций. При стагнации вы будете постепенно уменьшать размер порций и так поймете, сколько нужно есть, чтобы вес начал снижаться», — добавил Стародубцев.
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