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Posted 9 ноября, 05:26

Published 9 ноября, 05:26

Modified 9 ноября, 05:26

Updated 9 ноября, 05:26

Законопроект о посещениях психолога перед разводом забраковали в Счетной палате

В Счетной палате раскритиковали законопроект о посещениях психолога перед разводом

9 ноября 2024, 05:26
Фото: 1MI.

Законопроект о посещениях психолога перед разводом забраковали в Счетной палате

Такую инициативу выдвинули омские политики Игорь Антропенко и Дмитрий Перминов.

На сайте Государственной думы появилось официальное заключение Счетной палаты на законопроект об обязательных консультациях с психологом для супругов, решивших разводиться. Это предложение внесли депутат ГД Игорь Антропенко и член Совета Федерации Дмитрий Перминов (оба омичи). Заключение отрицательное: эксперт из Счетной палаты не увидел возможностей для реализации такой инициативы.

Аудитор Сергей Штогрин отметил, что в законопроекте не просчитана цена вопроса. Кроме того, по его словам, обязательное социальное обслуживание могут получать только люди с ограниченной дееспособностью.

«Предлагаемое законопроектом регулирование позволило бы приравнять любых совершеннолетних дееспособных мужчину и женщину, в том числе не имеющих физиологических ограничений, финансовых и материальных затруднений и не находящихся в иных трудных жизненных обстоятельствах, однако решивших добровольно расторгнуть брачный союз, к гражданам, подлежащим признанию нуждающимися в социальном обслуживании, что не может быть поддержано», — говорится в заключении.

Напомним: Антропенко и Перминов считают, что нужно обязать консультироваться у психологов тех разводящихся супругов, у которых есть несовершеннолетние дети. Кроме того, по их мнению, такие консультации нужны, если на разводе настаивает только один супруг.

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#Николай Эйхвальд#Политика#Госдума#Разводы#Новости#Игорь Антропенко#Дмитрий Перминов#Счетная палата
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