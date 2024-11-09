В Счетной палате раскритиковали законопроект о посещениях психолога перед разводом

Posted 9 ноября, 05:26
Published 9 ноября, 05:26
Modified 9 ноября, 05:26
Updated 9 ноября, 05:26
На сайте Государственной думы появилось официальное заключение Счетной палаты на законопроект об обязательных консультациях с психологом для супругов, решивших разводиться. Это предложение внесли депутат ГД Игорь Антропенко и член Совета Федерации Дмитрий Перминов (оба омичи). Заключение отрицательное: эксперт из Счетной палаты не увидел возможностей для реализации такой инициативы.
Аудитор Сергей Штогрин отметил, что в законопроекте не просчитана цена вопроса. Кроме того, по его словам, обязательное социальное обслуживание могут получать только люди с ограниченной дееспособностью.
«Предлагаемое законопроектом регулирование позволило бы приравнять любых совершеннолетних дееспособных мужчину и женщину, в том числе не имеющих физиологических ограничений, финансовых и материальных затруднений и не находящихся в иных трудных жизненных обстоятельствах, однако решивших добровольно расторгнуть брачный союз, к гражданам, подлежащим признанию нуждающимися в социальном обслуживании, что не может быть поддержано», — говорится в заключении.
Напомним: Антропенко и Перминов считают, что нужно обязать консультироваться у психологов тех разводящихся супругов, у которых есть несовершеннолетние дети. Кроме того, по их мнению, такие консультации нужны, если на разводе настаивает только один супруг.