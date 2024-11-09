В Омской области ушел «по собственному» глава одного из районов

Posted 9 ноября, 04:42
Published 9 ноября, 04:42
Modified 9 ноября, 04:42
Updated 9 ноября, 04:42
В одном из районов Омской области произошла смена руководства. Глава Колосовского района Сергей Высоцкий ушел в отставку: вчера, 8 ноября, совет районных депутатов рассмотрел заявление о досрочном сложении полномочий и одобрил его. Теперь обязанности главы временно исполняет первый заместитель Высоцкого Сергей Рожков.
Сергей Высоцкий, которому сейчас 60 лет, руководил Колосовским районом с марта 2021 года. До этого он занимал пост заместителя главы.
Напомним: в октябре в отставку ушел глава Полтавского района Александр Милашенко, до этого ставший виновником ДТП.