В Омской области ушел «по собственному» глава одного из районов

В одном из районов Омской области произошла смена руководства. Глава Колосовского района Сергей Высоцкий ушел в отставку: вчера, 8 ноября, совет районных депутатов рассмотрел заявление о досрочном сложении полномочий и одобрил его. Теперь обязанности главы временно исполняет первый заместитель Высоцкого Сергей Рожков.