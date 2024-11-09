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Posted 9 ноября, 04:42

Published 9 ноября, 04:42

Modified 9 ноября, 04:42

Updated 9 ноября, 04:42

Глава Колосовского района Омской области ушел в отставку

В Омской области ушел «по собственному» глава одного из районов

9 ноября 2024, 04:42
Фото: Правительство Омской области.

Глава Колосовского района Омской области ушел в отставку

На время Сергея Высоцкого сменил его перзам Сергей Рожков.

В одном из районов Омской области произошла смена руководства. Глава Колосовского района Сергей Высоцкий ушел в отставку: вчера, 8 ноября, совет районных депутатов рассмотрел заявление о досрочном сложении полномочий и одобрил его. Теперь обязанности главы временно исполняет первый заместитель Высоцкого Сергей Рожков.

Сергей Высоцкий, которому сейчас 60 лет, руководил Колосовским районом с марта 2021 года. До этого он занимал пост заместителя главы.

Напомним: в октябре в отставку ушел глава Полтавского района Александр Милашенко, до этого ставший виновником ДТП.

Полтавский район без главы: Милашенко подал в отставку после скандального ДТП
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#Николай Эйхвальд#Политика#Отставка#Новости#Сергей Высоцкий#Сергей Рожков
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