В Омской области похоронили командира понтонного взвода, погибшего на СВО

Posted 9 ноября, 07:06
Published 9 ноября, 07:06
Modified 9 ноября, 07:06
Updated 9 ноября, 07:06
В Омской области простились с еще одним погибшим на СВО. В москаленском отделении партии «Единая Россия» рассказали, что вчера, 8 ноября, прошли похороны 40-летнего Сергея Лобкина. Он жил в селе Красное Знамя Москаленского района, позже переехал в Исилькуль и там в апреле 2024 года подписал контракт с Министерством обороны.
Лобкин участвовал в СВО в качестве младшего сержанта и командира понтонного взвода инженерно-саперного батальона. Он погиб 30 мая.
«Наша Родина понесла невосполнимую утрату, потеряв достойного жителя Москаленского района и настоящего патриота России», — говорится в некрологе, опубликованном на странице Москаленского отделения «ЕР» в одной из социальных сетей.
Редакция Города55 выражает свои соболезнования родным и близким Сергея Лобкина.