В Омской области похоронили командира понтонного взвода, погибшего на СВО

В Омской области простились с еще одним погибшим на СВО. В москаленском отделении партии «Единая Россия» рассказали, что вчера, 8 ноября, прошли похороны 40-летнего Сергея Лобкина. Он жил в селе Красное Знамя Москаленского района, позже переехал в Исилькуль и там в апреле 2024 года подписал контракт с Министерством обороны.