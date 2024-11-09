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Posted 9 ноября, 07:06

Published 9 ноября, 07:06

Modified 9 ноября, 07:06

Updated 9 ноября, 07:06

В Омской области прошли похороны погибшего на СВО

В Омской области похоронили командира понтонного взвода, погибшего на СВО

9 ноября 2024, 07:06
Фото: 1MI.

В Омской области прошли похороны погибшего на СВО

40-летний Сергей Лобкин погиб через месяц после подписания контракта.

В Омской области простились с еще одним погибшим на СВО. В москаленском отделении партии «Единая Россия» рассказали, что вчера, 8 ноября, прошли похороны 40-летнего Сергея Лобкина. Он жил в селе Красное Знамя Москаленского района, позже переехал в Исилькуль и там в апреле 2024 года подписал контракт с Министерством обороны.

Лобкин участвовал в СВО в качестве младшего сержанта и командира понтонного взвода инженерно-саперного батальона. Он погиб 30 мая.

«Наша Родина понесла невосполнимую утрату, потеряв достойного жителя Москаленского района и настоящего патриота России», — говорится в некрологе, опубликованном на странице Москаленского отделения «ЕР» в одной из социальных сетей.

Редакция Города55 выражает свои соболезнования родным и близким Сергея Лобкина.

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#Общество#Новости#Похороны#Сво
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