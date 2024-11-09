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Posted 9 ноября, 08:07

Published 9 ноября, 08:07

Modified 9 ноября, 08:13

Updated 9 ноября, 08:13

Еще один заместитель главы омского минздрава собрался в отставку

В омском минздраве готовится еще одна отставка

9 ноября 2024, 08:07
Фото: 1MI.

Еще один заместитель главы омского минздрава собрался в отставку

На этот раз свой пост должна покинуть Элеонора Кролевец.

Появилась информация о том, что в министерстве здравоохранения Омской области готовится еще одна отставка. По данным «СуперОмска», ссылающегося на своих инсайдеров, в декабре текущего года свой пост оставит Элеонора Кролевец — заместитель министра, начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям.

Кролевец была назначена на свою должность еще в 2020 году, когда минздравом руководил Александр Мураховский. До нее на этом посту работала Анастасия Малова, еще раньше — Ольга Богданова.

Напомним: в октябре Город55 писал об отставке Елены Шипиловой, первого заместителя министра здравоохранения.

Стало известно, что один из первых замминистра здравоохранения уйдет в отставку
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#Николай Эйхвальд#Политика#Минздрав#Новости#Отставки#Элеонора Кролевец
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