В омском минздраве готовится еще одна отставка

Posted 9 ноября, 08:07
Published 9 ноября, 08:07
Modified 9 ноября, 08:13
Updated 9 ноября, 08:13
Появилась информация о том, что в министерстве здравоохранения Омской области готовится еще одна отставка. По данным «СуперОмска», ссылающегося на своих инсайдеров, в декабре текущего года свой пост оставит Элеонора Кролевец — заместитель министра, начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям.
Кролевец была назначена на свою должность еще в 2020 году, когда минздравом руководил Александр Мураховский. До нее на этом посту работала Анастасия Малова, еще раньше — Ольга Богданова.
Напомним: в октябре Город55 писал об отставке Елены Шипиловой, первого заместителя министра здравоохранения.