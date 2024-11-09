В Омске выставят на продажу часть метрополитена

Напомним: принципиальное решение о строительстве в Омске метро было принято еще в 1979 году, когда население города перевалило за 1 миллион человек. Работы начались в 1993 году, и к 2017 году, когда было принято решение о консервации недостроя, было потрачено в общей сложности 14 млрд рублей. Город55 писал о том, как суд заставляет одно из областных бюджетных учреждений выполнить консервацию должным образом.