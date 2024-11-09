В Омске выставят на продажу часть метрополитена

Posted 9 ноября, 06:02
Published 9 ноября, 06:02
Modified 9 ноября, 06:02
Updated 9 ноября, 06:02
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 7 ноября распоряжение о дополнениях к плану приватизации региональной собственности на 2024–2026 годы. В списке объектов, которые пытаются продать, появился еще один «объект незавешенного строительства». Это инженерный корпус метрополитена с площадью застройки 17 911 квадратных метров, балансовая стоимость которого — 249,4 млн рублей.
Министерству имущественных отношений теперь поручено организовать торги. Планируется провести приватизацию в кратчайшие сроки — до конца 2024 года.
Напомним: принципиальное решение о строительстве в Омске метро было принято еще в 1979 году, когда население города перевалило за 1 миллион человек. Работы начались в 1993 году, и к 2017 году, когда было принято решение о консервации недостроя, было потрачено в общей сложности 14 млрд рублей. Город55 писал о том, как суд заставляет одно из областных бюджетных учреждений выполнить консервацию должным образом.