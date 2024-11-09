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Posted 9 ноября, 06:02

Published 9 ноября, 06:02

Modified 9 ноября, 06:02

Updated 9 ноября, 06:02

Областные власти решили выставить на продажу часть омского метро

В Омске выставят на продажу часть метрополитена

9 ноября 2024, 06:02
Фото: gorod55.ru.

Областные власти решили выставить на продажу часть омского метро

Балансовая стоимость объекта — почти 250 млн рублей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 7 ноября распоряжение о дополнениях к плану приватизации региональной собственности на 2024–2026 годы. В списке объектов, которые пытаются продать, появился еще один «объект незавешенного строительства». Это инженерный корпус метрополитена с площадью застройки 17 911 квадратных метров, балансовая стоимость которого — 249,4 млн рублей.

Министерству имущественных отношений теперь поручено организовать торги. Планируется провести приватизацию в кратчайшие сроки — до конца 2024 года.

Напомним: принципиальное решение о строительстве в Омске метро было принято еще в 1979 году, когда население города перевалило за 1 миллион человек. Работы начались в 1993 году, и к 2017 году, когда было принято решение о консервации недостроя, было потрачено в общей сложности 14 млрд рублей. Город55 писал о том, как суд заставляет одно из областных бюджетных учреждений выполнить консервацию должным образом.

Теперь и в апелляции: суд отказался продлить сроки консервации омского метро
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#Николай Эйхвальд#Метро#Омск#Новости
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