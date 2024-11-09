gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 10:11

Published 9 ноября, 10:11

Modified 9 ноября, 10:11

Updated 9 ноября, 10:11

На Авито начали продавать вещи от знаменитостей

Слон от Собчак, кокошник от Чумы: на Авито начали продавать вещи от знаменитостей

9 ноября 2024, 10:11
Фото: 1MI.

На Авито начали продавать вещи от знаменитостей

Это стало частью масштабной распродажи на платформе.

На Авито поступили в продажу вещи от знаменитостей. Начиная с 8 ноября посетители сайта могут купить предметы гардероба и интерьера, украшения, электронику и даже инструменты. Объявление о продаже каждого из таких предметов звезды-владельцы снабдили своими комментариями и советами по использованию.

В профиле Ксении Собчак продаются костюм с юбкой (бренд Fashion Rebels) за 52 тысячи рублей, платье YOU WANNA за 5,5 тысяч рублей, костюм Roseville за 36 тысяч, статуэтка слона, привезенная из Индии, настольные часы. Вика Чума с 11 ноября будет продавать пиджак Fable, платье с розами за 4 тысячи рублей, кокошник за 2 тысячи, кепку Stüssy за 3 тысячи рублей.

В середине месяца в продаже появятся вещи для дома и ремонта от Дани Крастера и блогера «Лихой Топоръ». Это, например, шуруповерт, который появлялся в блогах, копия деревянной вазы, которую Даня выточил специально для Авито. Во второй половине ноября Ксения Дукалис выставит на продажу свой MacBook, игровую консоль PS4 и одежду брендов Burberry и Celine.

В финале распродажи Мария Червоткина предложит одежду и обувь из своего гардероба, писатель Александр Цыпкин — товары для дома, а блогер «Стройхак» — инструменты для ремонта.

Омичи начали продавать на «Авито» товары из закрытой IKEA
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Авито
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика