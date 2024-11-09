Слон от Собчак, кокошник от Чумы: на Авито начали продавать вещи от знаменитостей

В середине месяца в продаже появятся вещи для дома и ремонта от Дани Крастера и блогера «Лихой Топоръ». Это, например, шуруповерт, который появлялся в блогах, копия деревянной вазы, которую Даня выточил специально для Авито. Во второй половине ноября Ксения Дукалис выставит на продажу свой MacBook, игровую консоль PS4 и одежду брендов Burberry и Celine.