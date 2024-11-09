Слон от Собчак, кокошник от Чумы: на Авито начали продавать вещи от знаменитостей

Posted 9 ноября, 10:11
Published 9 ноября, 10:11
Modified 9 ноября, 10:11
Updated 9 ноября, 10:11
На Авито поступили в продажу вещи от знаменитостей. Начиная с 8 ноября посетители сайта могут купить предметы гардероба и интерьера, украшения, электронику и даже инструменты. Объявление о продаже каждого из таких предметов звезды-владельцы снабдили своими комментариями и советами по использованию.
В профиле Ксении Собчак продаются костюм с юбкой (бренд Fashion Rebels) за 52 тысячи рублей, платье YOU WANNA за 5,5 тысяч рублей, костюм Roseville за 36 тысяч, статуэтка слона, привезенная из Индии, настольные часы. Вика Чума с 11 ноября будет продавать пиджак Fable, платье с розами за 4 тысячи рублей, кокошник за 2 тысячи, кепку Stüssy за 3 тысячи рублей.
В середине месяца в продаже появятся вещи для дома и ремонта от Дани Крастера и блогера «Лихой Топоръ». Это, например, шуруповерт, который появлялся в блогах, копия деревянной вазы, которую Даня выточил специально для Авито. Во второй половине ноября Ксения Дукалис выставит на продажу свой MacBook, игровую консоль PS4 и одежду брендов Burberry и Celine.
В финале распродажи Мария Червоткина предложит одежду и обувь из своего гардероба, писатель Александр Цыпкин — товары для дома, а блогер «Стройхак» — инструменты для ремонта.