Продажа метро, отказ от «Искренности», еще меньше рождений: Омск сегодня

Омское управление ЗАГС опубликовало свежую статистику. С января по сентябрь включительно в Омской области родились 11 696 детей. Это на 581 ребенка меньше, чем за тот же период 2023 года, на 1441 ребенка меньше, чем за тот же период 2022 года, и так далее. Получается, рождаемость в регионе продолжает снижаться. Ну, а смертность остается высокой.