Продажа метро, отказ от «Искренности», еще меньше рождений: Омск сегодня

Posted 9 ноября, 13:29
Published 9 ноября, 13:29
Modified 9 ноября, 14:20
Updated 9 ноября, 14:20
Новость №1. Областные власти решили приватизировать часть омского метрополитена.
Инженерный корпус метро включен в план приватизации, причем планируется продать его еще до конца года. Общая площадь застройки — 17 900 квадратных метров, балансовая стоимость объекта — почти 250 млн рублей. Минимущества уже получило от губернатора поручение организовать торги.
Новость №2. Магазин «Искренность», открытый на субсидию областного минтруда, закрывается из-за нерентабельности.
Бывшая актриса омского Центра современной драматургии Алина Анохина написала в соцсетях, что вынуждена закрыть свой магазин на Маркса. Долги растут, пишет она, ситуация постоянно ухудшается. Интересно здесь то, что свой бизнес-проект Анохина защитила в омском центре занятости, благодаря чему получила из бюджета полмиллиона рублей.Теперь выяснилось, что «Искренность» «не взлетела».
Новость №3. Рождаемость за первые 9 месяцев года установила новый антирекорд.
Омское управление ЗАГС опубликовало свежую статистику. С января по сентябрь включительно в Омской области родились 11 696 детей. Это на 581 ребенка меньше, чем за тот же период 2023 года, на 1441 ребенка меньше, чем за тот же период 2022 года, и так далее. Получается, рождаемость в регионе продолжает снижаться. Ну, а смертность остается высокой.