«Получил письмо»: экс-худруку «Пятого театра» предложили поставить спектакль в Москве

Напомним: Никиту Гриншпуна в июле 2024 года признали виновным в хищении 1 млн рублей (по данным обвинения, он устроил знакомую в свой театр на фиктивную должность менеджера по рекламе, а ее зарплату получал сам). Его приговорили к 5 годам в колонии строгого режима и к выплате штрафа в 8,5 млн рублей.