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Posted 9 ноября, 06:35

Published 9 ноября, 06:35

Modified 9 ноября, 06:35

Updated 9 ноября, 06:35

Бывшему худруку омского «Пятого» предложили поставить спектакль в столице

«Получил письмо»: экс-худруку «Пятого театра» предложили поставить спектакль в Москве

9 ноября 2024, 06:35
Фото: 1MI.

Бывшему худруку омского «Пятого» предложили поставить спектакль в столице

Сейчас Никита Гриншпун отбывает срок в колонии строгого режима.

Бывший художественный руководитель «Пятого театра» Никита Гриншпун, который сейчас отбывает срок в исправительной колонии строгого режима, дал интервью изданию «Федпресс». Он рассказал о своей жизни в заключении и о планах на будущее. По словам Гриншпуна, у него есть предложение новой работы из столицы.

«Позавчера я получил письмо от художественного руководителя с предложением поставить спектакль в одном из московских театров, — цитирует издание слова Гриншпуна. — Мечта — работать, а желание — выйти отсюда».

По словам бывшего худрука, много времени он посвящает чтению (главным образом русской классики). У него появилась идея постановки одного литературного произведения, но пока, по его словам, «об этом рано говорить».

Напомним: Никиту Гриншпуна в июле 2024 года признали виновным в хищении 1 млн рублей (по данным обвинения, он устроил знакомую в свой театр на фиктивную должность менеджера по рекламе, а ее зарплату получал сам). Его приговорили к 5 годам в колонии строгого режима и к выплате штрафа в 8,5 млн рублей.

Омский суд вынес приговор худруку «Пятого театра» за хищение более 1 миллиона рублей
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#Николай Эйхвальд#Общество#Театр#Новости#Никита Гриншпун
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