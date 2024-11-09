«Получил письмо»: экс-худруку «Пятого театра» предложили поставить спектакль в Москве

Posted 9 ноября, 06:35
Published 9 ноября, 06:35
Modified 9 ноября, 06:35
Updated 9 ноября, 06:35
Бывший художественный руководитель «Пятого театра» Никита Гриншпун, который сейчас отбывает срок в исправительной колонии строгого режима, дал интервью изданию «Федпресс». Он рассказал о своей жизни в заключении и о планах на будущее. По словам Гриншпуна, у него есть предложение новой работы из столицы.
«Позавчера я получил письмо от художественного руководителя с предложением поставить спектакль в одном из московских театров, — цитирует издание слова Гриншпуна. — Мечта — работать, а желание — выйти отсюда».
По словам бывшего худрука, много времени он посвящает чтению (главным образом русской классики). У него появилась идея постановки одного литературного произведения, но пока, по его словам, «об этом рано говорить».
Напомним: Никиту Гриншпуна в июле 2024 года признали виновным в хищении 1 млн рублей (по данным обвинения, он устроил знакомую в свой театр на фиктивную должность менеджера по рекламе, а ее зарплату получал сам). Его приговорили к 5 годам в колонии строгого режима и к выплате штрафа в 8,5 млн рублей.