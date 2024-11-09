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Posted 9 ноября, 08:49

Published 9 ноября, 08:49

Modified 9 ноября, 10:20

Updated 9 ноября, 10:20

У омского торгового комплекса «Каскад» появилась новогодняя елка

Новый год к нам мчится: у «Каскада» в Омске появилась праздничная елка

9 ноября 2024, 08:49
Фото: 1MI.

У омского торгового комплекса «Каскад» появилась новогодняя елка

У «Континента» новогоднее дерево установили еще 3 недели назад

В Омске вовсю идет подготовка к празднованию Нового года. Вчера, 8 ноября, по давно устоявшейся традиции была установлена новогодняя елка у торгового комплекса «Каскад» на проспекте Карла Маркса. Праздничное дерево появляется здесь каждый год.

Стоит отметить, что у «Континента» елку установили еще 17 октября, 3 недели назад. Оба торговых комплекса принадлежат известному омскому бизнесмену Валерию Кокорину.

За процессом установки елок омичи с интересом следят каждый год: это одно из важных событий, напоминающих о приближении праздника. Зачастую деревья устанавливают существенно раньше: например, в 2017 году елка у «Каскада» появилась 11 октября.

Традиции сохраняются: у омского ТЦ «Континент» начали устанавливать новогоднюю елку
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Елки#Каскад
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