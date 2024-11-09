Новый год к нам мчится: у «Каскада» в Омске появилась праздничная елка

В Омске вовсю идет подготовка к празднованию Нового года. Вчера, 8 ноября, по давно устоявшейся традиции была установлена новогодняя елка у торгового комплекса «Каскад» на проспекте Карла Маркса. Праздничное дерево появляется здесь каждый год.