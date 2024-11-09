Новый год к нам мчится: у «Каскада» в Омске появилась праздничная елка

Posted 9 ноября, 08:49
Published 9 ноября, 08:49
Modified 9 ноября, 10:20
Updated 9 ноября, 10:20
В Омске вовсю идет подготовка к празднованию Нового года. Вчера, 8 ноября, по давно устоявшейся традиции была установлена новогодняя елка у торгового комплекса «Каскад» на проспекте Карла Маркса. Праздничное дерево появляется здесь каждый год.
Стоит отметить, что у «Континента» елку установили еще 17 октября, 3 недели назад. Оба торговых комплекса принадлежат известному омскому бизнесмену Валерию Кокорину.
За процессом установки елок омичи с интересом следят каждый год: это одно из важных событий, напоминающих о приближении праздника. Зачастую деревья устанавливают существенно раньше: например, в 2017 году елка у «Каскада» появилась 11 октября.