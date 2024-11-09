«Искренность» «не взлетела»: бывшая актриса омского ЦСД закрывает свой магазин

«Искренность» открылась в декабре 2023 года, причем в министерстве труда Омской области тогда рассказали, что это произошло благодаря помощи ведомства. Алина Анохина, бывшая актриса Центра современной драматургии, представила комиссии из центра занятости бизнес-план, защитила свой проект и получила субсидию в 500 тысяч рублей. Теперь выяснилось что идея «не взлетела».