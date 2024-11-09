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Posted 9 ноября, 11:31

Published 9 ноября, 11:31

Modified 9 ноября, 11:31

Updated 9 ноября, 11:31

Бывшая актриса омского ЦСД решила закрыть магазин, открытый на субсидию минтруда

«Искренность» «не взлетела»: бывшая актриса омского ЦСД закрывает свой магазин

9 ноября 2024, 11:31
Фото: министерство труда Омской области.

Бывшая актриса омского ЦСД решила закрыть магазин, открытый на субсидию минтруда

У Алины Анохиной, по ее словам, слишком много долгов.

Омский магазин «Искренность», в котором продаются цветочные букеты и сувениры ручной работы от мастеров из разных регионов, 15 ноября прекратит свою работу. Об этом рассказала его владелица Алина Анохина на своей странице в Инстаграм*.

«Это ужасно, это больно и грустно, но я не знаю, что мне делать, — пишет Анохина. — Мои долги в три раза больше моего заработка. Я должна банкам, людям, всем. И, сидя с калькулятором в руках, я понимаю, что дальше только хуже. В моей голове нет информации, как это исправить, я не знаю, как привести искренность к заработку».

Магазин закрывается 15 ноября. При этом его владелица уточняет, что по-прежнему готова оформлять фасады и мероприятия, создавать корпоративные подарки, букеты и театрализованные поздравления: закрывается только «физическая точка» на проспекте Карла Маркса.

«Искренность» открылась в декабре 2023 года, причем в министерстве труда Омской области тогда рассказали, что это произошло благодаря помощи ведомства. Алина Анохина, бывшая актриса Центра современной драматургии, представила комиссии из центра занятости бизнес-план, защитила свой проект и получила субсидию в 500 тысяч рублей. Теперь выяснилось что идея «не взлетела».

* экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Центр занятости#Алина Анохина
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