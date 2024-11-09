«Хочу моральную компенсацию»: болельщик продает абонемент на «Авангард» за 100 тысяч

Posted 9 ноября, 04:09
Published 9 ноября, 04:09
Modified 9 ноября, 04:09
Updated 9 ноября, 04:09
На одном из сайтов объявлений появилось сообщение о продаже абонемента на матчи хоккейного клуба «Авангард». Это абонемент «Все включено», куда входит посещение всех домашних игр регулярного чемпионата и плей-офф. Цена вопроса — 100 тысяч рублей.
«Продаю дорого, так как хочу получить моральную компенсацию за два месяца», — объясняет продавец в объявлении. По его словам, у него «кончились нервы», так как смотреть на такой хоккей нет больше сил.
Напомним: «Авангард» в этом сезоне действительно не показывает пока хороших результатов, проигрывая большую часть матчей. Позавчера, 7 ноября, омские хоккеисты упустили победу в схватке с «Адмиралом» из Владивостока (правда, этот матч проходил в гостях).