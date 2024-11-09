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Posted 9 ноября, 04:09

Published 9 ноября, 04:09

Modified 9 ноября, 04:09

Updated 9 ноября, 04:09

Омич выставил на продажу абонемент на матчи «Авангарда» за 100 тысяч рублей

«Хочу моральную компенсацию»: болельщик продает абонемент на «Авангард» за 100 тысяч

9 ноября 2024, 04:09
Фото: ХК «Авангард» Омск.

Омич выставил на продажу абонемент на матчи «Авангарда» за 100 тысяч рублей

Продавец явно разочарован игрой своей команды.

На одном из сайтов объявлений появилось сообщение о продаже абонемента на матчи хоккейного клуба «Авангард». Это абонемент «Все включено», куда входит посещение всех домашних игр регулярного чемпионата и плей-офф. Цена вопроса — 100 тысяч рублей.

«Продаю дорого, так как хочу получить моральную компенсацию за два месяца», — объясняет продавец в объявлении. По его словам, у него «кончились нервы», так как смотреть на такой хоккей нет больше сил.

Напомним: «Авангард» в этом сезоне действительно не показывает пока хороших результатов, проигрывая большую часть матчей. Позавчера, 7 ноября, омские хоккеисты упустили победу в схватке с «Адмиралом» из Владивостока (правда, этот матч проходил в гостях).

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#Николай Эйхвальд#Спорт#Авангард#Новости#Объявления
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