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Posted 9 ноября, 10:38

Published 9 ноября, 10:38

Modified 9 ноября, 10:38

Updated 9 ноября, 10:38

Омские ЗАГСы зафиксировали очередное снижение числа рождений

Еще меньше рождений: омские ЗАГСы опубликовали статистику за 9 месяцев

9 ноября 2024, 10:38
Фото: 1MI.

Омские ЗАГСы зафиксировали очередное снижение числа рождений

Тенденция к снижению рождаемости получила продолжение.

Омское управление ЗАГС выдало очередную порцию демографической статистики. В частности, стало известно, сколько детей родилось в Омске и области за первые 9 месяцев 2024 года. В общей сложности на свет появились 10 772 ребенка, в том числе 114 двоен и 2 тройни. 2033 семьи стали многодетными (это трое детей и больше), в 1368 семьях теперь как минимум четверо детей.

Судя по свежим данным, рождаемость в Омской области продолжает снижаться. За первые 9 месяцев 2023 года в регионе родились 11 696 детей, за тот же период в 2022 — 12 277, в 2021 — 13 137. На этом фоне смертность остается высокой: например, по итогам первых 8 месяцев 2024 года в регионе умерло на 6 906 человек больше, чем родилось.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Статистика#Рождаемость#Новости#ЗАГС
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