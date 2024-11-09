Еще меньше рождений: омские ЗАГСы опубликовали статистику за 9 месяцев

Судя по свежим данным, рождаемость в Омской области продолжает снижаться. За первые 9 месяцев 2023 года в регионе родились 11 696 детей, за тот же период в 2022 — 12 277, в 2021 — 13 137. На этом фоне смертность остается высокой: например, по итогам первых 8 месяцев 2024 года в регионе умерло на 6 906 человек больше, чем родилось.